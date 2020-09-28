佳士得12月将在香港拍卖三件赵无极画作 估值上千万港元

国际拍卖行龙头之一的佳士得（Christie's），将于12月初举办香港现当代艺术夜拍，继稍早公布的张晓刚、早间弥生、安迪沃荷等知名艺术家重要作品之后，今早（28日）公布第三波焦点拍品，共三件赵无极作品，包括别具代表性的“20.1.67”、狂草巅峰作“09.03.65”、以及罕见的大尺幅三联屏“15.01.82”，都是估值上亿的重要作品。

据备受瞩目无疑是三联巨作“15.01.82”。赵无极一生只创作了20幅三联巨作，六幅由赵无极基金会保管，三幅已被博物馆典藏，只有11幅收于私人收藏，连“15.01.82”在内只有四幅曾现身拍卖市场，其中，“Juin—Octobre 1985”在2018年以5亿1037万1000元港元的惊人高价，创下赵无极拍卖纪录。

赵无极在于1980年代，受多间殿堂级美术、商业机构邀请举办个展，并为展览创作巨幅多联大作。以赭黄为基底的拍品“15.01.82”，是唯一一件三联屏巨作构图从下而上，以渐变的泼彩表现大自然洪荒气力的作品。颜色、质感、笔触千变万化的点彩如海浪卷起千堆雪，概念犹如东方卷轴跨越空间性和时间性；而以稀释如水墨的油彩颜料以点彩手法呈现，则借镜自向印象派，可说是艺术家总结东西方对色彩与时间的实验的代表作。

“09.03.65”估价逾6000万港元（约1065万新元），出自赵无极的创作巅峰及风格成熟的60年代“狂草时期”。“狂草时期”本来就是最受市场欢迎的时期；这件作品又完成于狂草时期中质量最精、价格最高的60年代中期。在2017年，香港佳士得曾拍出一幅创作时间相距甚近、同样以蓝色为主要视觉的“29.09.64”，当时以1亿5286万港元成交，创下赵无极在市场上的第六高价。两件作品相较，此拍品“09.03.65”将蓝色由背景的次要角色推向画布上的主角，是构成画面的主要元素、张力与情绪感染力的重要来源，展现了赵无极在单色运用及油彩控制的细腻纯熟功力。

用黑白油彩创作的20.1.67首次现身拍卖市场，是博物馆级别的藏品。（佳士得）

首次现身拍场的拍品“20.1.67”也是创作于最受市场青睐的60年代中期，与今年7月甫于佳士得创下拍卖纪录的“20.1.67”完成时间仅相距两个月，曾于2003及2004年，分别于巴黎国立网球场现代美术馆及东京普利司通美术馆的赵无极个展中展出，并收录于展览图录中，是博物馆等级的藏品。画作仅以黑白油彩作为主要色调，在用色的限制下更加凸显更细腻的光影变化，彰显了赵无极在单色运用、虚实互动以及空间安排的惊人成就。而构图也可读出赵无极透过类似墨色浓淡变换及皴法线条等水墨技巧，营造如梦似幻的抽象山水细节。