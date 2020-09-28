刘鹤称要通过国企改革三年行动 在关键核心技术等方面有更大作为

中国国务院副总理刘鹤指出，要通过实施国有企业改革三年行动，在创新引领方面发挥更大作用。创新决定命运，硬实力畅通大循环，要以创新为突破口，进行大胆充分的激励，在关键核心技术攻关、高端人才引进、科研成果转化应用等方面有更大作为。

据路透社报道，刘鹤在昨天（27日）召开的国务院国有企业改革领导小组会议上并表示，国有企业要对民营企业健康发展发挥带动作用和重要影响力。根据不同行业集中度要求，推动形成比较好的市场结构。国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合。中央企业要坚决压缩管理层级，防控好各类风险。

会议强调，要通过实施国有企业改革三年行动，在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制、推动国有经济布局优化和结构调整、提高国有企业活力和效率等方面取得明显成效。

会议要求，国有企业要成为有核心竞争力的市场主体。国有企业首先必须发挥经济功能，创造市场价值。要加强党的领导，落实董事会职权，健全市场化经营机制，积极稳妥深化混合所有制改革。

会议还称，国有企业要在维护国家经济安全方面发挥基础性作用。要坚持有进有退、有所为有所不为，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，让国有企业真正起到抵御宏观风险的托底作用。

此外，国有企业还要在保障社会民生和应对重大挑战等方面发挥特殊保障作用。要推动国有资本在提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的关键领域发挥更大作用，作好制度安排。对国有企业承担公益类业务，要进行分类核算和分类考核。并建立健全符合国际惯例的补贴体系。