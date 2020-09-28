曲婉婷为母收贿案发声 中纪委发文暗批

以歌曲《我的歌声里》走红中文乐坛的歌手曲婉婷，日前再为涉嫌贪腐的母亲、原哈尔滨市发改委副主任张明杰“隔空喊冤”，被网民揶揄为“云尽孝”。中纪委机关报昨天（27日）发文强调，境外不是资产转移天堂，裸官涉及国家安全。

目前定居在加拿大的曲婉婷，早前再次在微博发文“六周年无果，继续努力保持一颗相信正义的心”，表达对母亲张明杰的思念，但不获网民同情。有人质疑其留学学费是否为母亲贪污所得，还有人称其在母亲被捕的六年间从未回国探望，是“云端孝心”。

公开资料显示，张明杰2014年被哈尔滨市检察院以涉嫌贪污、受贿和滥用职权罪批捕，涉案金额高达3.5亿元（人民币，下同，7100万新元），仍未判刑。

《中国纪检监察报》昨天不点名发文，直言“舆论关注此事，正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活。”文章称，党员领导干部的家人或财产在国外，成为“裸官”，不仅容易受到国外的监控，某种情况下也可能危及国家安全。

今年8月，美国财政部对香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁等11名大陆及香港官员实施制裁，包括冻结在美国私人财产。骆惠宁曾对此表示，“我在国外没有一分钱资产，搞制裁不是白费劲吗？当然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其冻结之用。”报道称赞回应十分硬气。

文章指出，中国追赃力度正持续加大，运用政府合作、违法所得没收程序等手段，对境外赃款进行查找、冻结、没收和返还，今年继续被列为“追赃工作年”。