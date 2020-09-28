倪光南：中国可能否决英伟达收购ARM提案

美国芯片巨头英伟达日前传出要从日本集团软银手中收购英国芯片设计公司ARM。中国工程院院士倪光南认为，若收购成功将对中国不利，因此觉得中国商务部可能否决这一项目。

据新浪科技报道，倪光南27日在“2020中国500强企业高峰论坛”上发言时指出，世界上主要有两大芯片架构，一类是英特尔，一类是ARM。“ARM原来是英国公司，后来日本控股了，现在美国已经70%的控制权，正在启动并购ARM公司，如果并购成功了，肯定是对我们非常不利的”。

倪光南表示，“我相信我们商务部可能会否了这个并购，是不是能够并购成呢，也不知道。总而言之，ARM将来也不能是我们很舒服地用”。

此前，反垄断领域的专家、北京大学国际法学院C.V. Starr高级讲师马吉曾解释，根据中国商务部的《关于经营者集中申报的指导意见》，经营者集中只要在全球年营业额合计超过100亿人民币，并且至少两家经营者上一年度在中国境内营业额超过4亿人民币，那么就应该向中国商务部申报，以进行反垄断审查。

其中收购是经营者集中的典型模式，而英伟达和ARM的全球收入以及在华业务规模都远超申报标准，自动纳入监管。因此，必须要通过中国反垄断机构的审查。

另外，中国的《反垄断法》明确规定，中国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用《反垄断法》。尽管此次英伟达与ARM的交易为境外的并购行为，但是此交易对中国国内市场可能会产生排除、限制影响。例如，此交易可能会对国内芯片市场竞争产生不利影响。

他认为，在当下的大环境下，短期内批准的可能性很小，不过，该交易可能持续18个月，18个月以后，尤其是如果特朗普被选下台，那么规则可能会改变。我认为届时中美在气候变化等各个领域，可能会迎来合作的契机。可以类比一年前的高通并购恩智浦案。