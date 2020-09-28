台渔船在钓鱼台附近与日保安厅船只擦撞

台湾一艘渔船昨天（27日）在钓鱼台（日本称为尖阁诸岛）附近作业时，与日本保安厅公务船擦撞，导致渔船船体受损，所幸渔船船员皆平安。

据台湾《联合报》报道，台湾海巡署公布，“新凌波236”渔船在钓鱼台西方12浬处起网作业时，被日本海上保安厅公务船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂损。

陈姓船长通报海巡署求援，海巡署获报后立即成立应变中心，并派遣“基隆舰”及基隆队10069艇驰援。

基隆舰傍晚5时29分赶抵现场后，立即搜证并以无线电与日本PS-32巡视船通联厘清案情，但日本PS-32巡视船都没有回复，并离开现场海域。基隆舰在确保人船平安后，戒护渔船返航，海巡署后续将透过相关管道协助与日本协商事宜。

海巡署指出，台日目前每天在钓鱼台海域编排一到两艘舰船执勤，依规定坚决捍卫主权、维护渔权。台湾渔船自2016年5月起在专属经济海域内作业，都未受日本公务船扣押，显示专案护渔已发挥成效。

海巡署说将继续依政府“坚决主张拥有钓鱼台列屿主权”、“以和平理性方式解决”及“优先维护渔民权益”等政策，秉持“超前部署、预置兵力、弹性运用”原则，密切掌握台日海域情势发展及渔船作业情形，弹性调整舰船艇部署，积极落实护渔勤务，有效捍卫台湾方面的主权及渔权。

据了解，陈姓渔船船长下午2时许，曾以卫星电话向台湾的苏澳渔业电台通报，指渔船被日本海上保安厅公务船撞击，下午4时许船长再度回报，船员都平安，日本公务船想要登船临检，被他们拒绝。