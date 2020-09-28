被美实施出口限制 中芯国际股价今早一度跌超7%

美国对中芯国际集成电路制造公司（简称中芯国际）实施出口限制后，其股价今早（28日）一度大跌7.5%。

截至10时15分，在香港交易所挂牌的中芯国际的股价，比起前一个交易日收市价下滑了3.88%。

根据彭博社获得的相关文件，美国政府要求向中国最大芯片制造企业中芯国际提供特定设备的供应商，必须先申请出口许可。

美国商务部在有关25日签发的文件中指出，出口给中芯国际及其子公司的设备，存在被用于军事用途的风险，而这种风险是“不可接受的”。

美国商务部隔日受询时没有证实媒体的相关报道是否准确，但表示该部的工业与安全局正在“不断监测和评估对美国国家安全和外交政策利益的任何潜在威胁”。

不过，美国商务部官网尚未发布有关中芯国际被列入“实体名单”的信息。这意味着，中芯国际受到的限制还没有像中国高科技企业华为那么严格。

总部位于中国上海的中芯国际通过电邮发声明回应说，尚未收到有关出口限制的官方通知，并强调该公司仅为民用和商用终端用户提供服务，与中国军方没有任何关系。

本月初已有消息传出，特朗普政府正考虑把中芯国际列入贸易限制“实体名单”。该名单上目前已有包括华为、中兴通讯在内的275家中企。

对于对中芯国际实施出口限制，曾是奥巴马政府的高级商务部官员、执业律师沃尔夫指出，美国针对军事用途的出口限制，仅适用于被商务部列入清单的美国原产物品，但如果是被列入出口限制的实体名单，则代表所有美国本土的技术或产品，甚至使用到美国技术或产品的外国技术或产品，都会被限制出口。

出口限制代表美加压制 料更多中科企遭殃

美国对中芯国际实施出口限制标志着中美紧张局势进一步升级。两国此前已因贸易、知识产权、冠病疫情、香港新国安法等一系列问题发生冲突。

目前，中国科技企业成为美国的主要针对对象，分析认为，美国防堵中国科技企业是因为中国威胁到了美国在该领域保持了多年的龙头地位。

美国著名投资银行杰富瑞（Jefferies）的分析师李裕生指出，中芯国际多达一半的设备仰赖美国出口，如果出口真的遭到限制，代表美国加大力度压制中国半导体产业，预料会有更多中企面临同样的命运。

中芯国际是美国芯片制造商高通（Qualcomm）的一家代工厂，也是高通的第二大客户，仅次于华为。

因此，分析人士认为，美国对中芯国际的出口限制，也将影响高通的业务。