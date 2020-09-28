两岸军事竞争恶化 逾半受访者认为关系转趋紧张

台湾一项调查显示，当地民众对两岸官方关系及军事竞争关系的评价都转趋恶化，逾半受访者认为两岸官方状态紧张，创历次调查新高。不过，48%受访者支持蔡英文总统对于两岸关系的处理表现，好评较去年增加10个百分点，不满意降为40%。

据《联合报》28日报道，该报进行的“两岸关系年度大调查”显示，在政治、军事、外交、经贸及社会五大领域中，仍以两岸民间互动现况较获好评，有26%台湾民众觉得两岸民间关系热络，43%认为关系和缓，25%感觉双方关系低迷。平均来看，两岸社会关系平均得分5.7分，为五大领域中最获好评者。

相对于两岸社会互动关系持续稳定发展，民众多认为两岸在军事竞争、政治对立与外交竞争方面持续偏向敌对或紧张状态，经贸关系则由偏竞争居多趋向和缓。

两岸外交部分，民众评价与去年类似，61%认为两岸外交处于高度竞争状态，24%认为关系和缓，仅百分之七感觉两岸外交战火降温。平均来说，两岸外交关系得分7.5分，是五大领域中两岸关系最竞争对立者。

代表政治领域的两岸官方关系部分，认为双方互动密切的比率由去年的11%降至百分之七，觉得双方关系稳定者由去年的32%降为27%，取而代之是感觉台湾与大陆官方处于紧张状态的人由49%增为53%，创历次调查新高。平均来说，两岸官方互动关系得分7.3分。

民众对两岸经贸关系的评价自2014年以来均以偏竞争居多，今年的评价与去年相似，38%认为两岸经贸关系呈现竞争状态，37%觉得两岸既竞争又互利，16%则认为两岸经济关系互利居多。平均来说，两岸经贸关系得分6.4分。

两岸军事关系部分，觉得两岸军事关系处于紧张状态的民众由去年的50%增加到54%，为历次调查新高；18%认为关系和缓，百分之七感觉军事关系友好。平均来说，两岸军事关系得分7.3分。

和去年的调查相较，民众对两岸军事关系朝竞争方向发展的感受最明显，平均分数较去年增加0.4分，两岸官方及民间关系的评价也趋于紧张，较去年增加0.3分，相对来说，两岸经贸及外交关系的评价相对持平，变动在0.2以内。

值得注意的是，过去十年来，民众对于两岸爆发战争可能性的感受平稳，甚少随两岸各层面关系评价波动。不过，以一分代表台湾与大陆非常不可能开战，十分代表非常可能爆发战争，尽管今年民众仍普遍认为两岸开战可能性低，但评估两岸发生战争的可能性得分由去年的3.6增为4.2，较十年前增加一分，增加幅度大。

进一步分析影响两岸关系转趋紧张的因素，不提示选项前提下，尽管认为台湾独立是两岸关系最大变数的占比最高，但比率由去年的30%大幅降为15%，认为民进党执政、民进党大陆政策、美中角力竞争、大陆不放弃统一、民进党亲美反中政策、大陆持续军事威胁、两岸外交竞争、外国势力介入等因素是影响两岸关系变数的比率介于百分之六至12%，民众担忧的外在变数明显增多。

不过，尽管两岸官方及军事关系转趋紧张，但民众仍支持蔡英文总统处理两岸关系的表现，好评由去年的38%增为48%，40%民众持负面观感，满意度为历次调查最高。