彭博早期数据：中国经济反弹势头9月失去动力

彭博社根据早期数据分析认为，中国经济的反弹势头9月份出现见顶迹象，受到住宅和汽车销售疲软、股市走弱以及企业信心恶化的拖累。

据彭博社28日报道，彭博追踪八项指标的综合指数本月滑落至萎缩区域，与8月份的加速增长形成对比。中国一线城市9月份前三周新建住宅销售放缓，扭转了8月的回升势头。小企业信心连续六个月上升后略有下降。

根据渣打每个月对500多家中国中小企业的调查，中小企业9月份虽然继续复苏，但扩张步伐略有放缓。增长势头指标较一个月前下降，“当前表现”指标自3月份以来首次回落。

发布调查结果的渣打经济学家申岚和丁爽指出，这表明经济复苏并未间断，不过有迹象表明V型反弹正在失去动力；9月份中小企业的新订单有所下降，银行对中小企业的信贷扩张步伐也有所放缓。

渣打的调查显示，中小企业的出口保持了韧性，出口型中小企业9月份的表现强于面向国内市场的中小企业。

定于周三发布的采购经理指数（PMI）预计将显示9月份制造业略有改善，非制造业较从8月份的水平放缓。

彭博社评论说，中国出现了不均衡的复苏，最初受到强劲工业产出的推动，但最近的数据显示消费已经开始追赶上来。中国要实现更明显的经济反弹，就需要广泛而强劲的消费增长。