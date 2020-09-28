上海社科院专家：台独小动作不断 要划“黄线”避免“切香肠”战术

中国大陆上海社科院国际问题研究所副所长李开盛在台湾问题上提出“黄灯区域”概念。他认为现在台独势力往往宣称“无意改变现状”，但却小动作不断，以渐进方式搞“台独”和支持“台独”。只要他们没公然亮出“法理台独”旗帜，大陆没有办法采取切实应对措施。大陆应该划出黄色区域，以防止台独势力的“切香肠”战术。黄线还可以督促各方，避免台海出现重大冲突。

他28日在《环球时报》撰文指，现在“台独”势力小动作不断，以渐进方式搞“台独”和支持“台独”。他们试图把大陆的底线由一道“粗红杠”压缩成一根“细红线”，即只有公开宣布或支持“台独”才是踩红线之举，而各种事实上破坏一中原则的行为都被划在所谓绿区之内。这些小动作包括在护照中放大“台湾”字样、在教科书中将郑成功从“民族英雄”改为“入侵者”等。

李开盛指，这种情况下，只要他们没公然亮出“法理台独”旗帜，就可畅行无阻，大陆没有办法采取切实应对措施。

他指出，台独势力的如意算盘是，在无限放大的绿区里大切“香肠”，真正等到只剩下最后一块“香肠”要切、“红线”不得不踩时，“台独”也就水到渠成，到时大陆想反制也来不及了。

李开盛认为，当务之急是必须打破这种“红绿”二元划分的认识逻辑。一方面，要进一步明确红线、绝不允许美台对大陆底线故意进行狭窄理解。另一方面，有必要在确定红线的基础上，再划出一片黄色警戒区域，从而迫使那些蓄意且危险的擦边球、“切香肠”战术提前“刹车”。

他形容说，就像交通灯一样，红灯亮起之前并不都是绿灯，中间还有一个黄灯。黄灯的作用就在于督促车辆及时踩刹车，以为路口的车辆交错留出足够的反应时间。

他写道，当前台海局势极其复杂，各种政治、军事势力纵横交错，就像交通路口一样路线复杂、车辆众多，黄灯的警示作用极其必要。只有这样，才能迫使那些蓄意且危险的擦边球、“切香肠”战术提前“刹车”，避免台海出现重大“交通事故”。