曾要求林郑“讲人话” 港台记者疑似未通过试用期

香港公共广播机构香港电台传出一名记者未能通过三年公务员试用期，港台管理层会也重启涉及她去年7月至11月出席政府记者会表现的调查。内部消息称，事件相信源自港台外的行政机关向港台施压。

据香港《明报》今天（28日）报道，港台节目制作人员工会接获消息，指港台助理节目主任利君雅的试用期会延长120天。据了解，港台管理层要求搜集涉及利君雅的投诉，但不接纳赞赏信。

今年34岁的利君雅为巴基斯坦裔，在香港土生土长。

消息人士透露，利君雅于2017年10月3日入职港台电视部，过去三年有合共六次的评核。利君雅被要求于明天下午5时前回复是否接受延长试用期。

另有消息人士称，利君雅被投诉在去年的记者招待会上态度不佳，但港台一般会以辅导处理，并说港台高层早前曾查询对利君雅的投诉数字，也认为他们可能会再作调查。

利君雅在去年721元朗事件的隔天追问特首林郑月娥“讲人话”，消息人士相信，调查的投诉内容涉及这起事件。

据了解，利君雅自去年7月22日至今仍接获投诉信，例如她在一个节目上探讨电影《花木兰》及12名在中国大陆被拘留的香港人时，身穿戏服扮演花木兰，而投诉信指节目“侮辱中国”及“包庇暴徒”等。

港台的上级政策局，即商务及经济发展局回应时说，港府会按既定机制和程序处理聘任安排，不评论个别个案。

利君雅告诉《明报》：“多谢关心，我会努力工作。”