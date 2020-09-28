中国股市领涨亚洲 疫情反弹和美国总统大选辩论令市场谨慎

中国股市今天（28日）推动亚洲市场走高，不过在美国总统大选辩论举行前，市场人气依然谨慎，新增新冠病例大幅增加也削弱了全球经济复苏的希望。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%至550.47点，但距离上周触及的两个月低点543.66不远。

该指数在连续三个月上涨后，9月月线料将大跌，因疫情持续打击全球经济，并引发投资者对高估值的担忧。

中国股市开高，并协助支撑亚股，沪深300指数涨0.85%。沪综指涨0.5%。

中国国家统计局昨天公布，8月规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速较7月回落0.5个百分点，仍录得连续第四个月正增长。这数据鼓舞人心。

日股日经指数涨0.75%，部分是因日圆走贬；韩股综合股价指数涨1.1%。

澳洲股市逆转盘初跌幅后小涨，受澳洲人口第二多的维多利亚州新增感染病例锐减，当局将得以松绑部分行动限制举措的正面消息带动。

亚股追随周五美股升势普涨，尽管分析师预期涨势料无法持久，因为对经济增长的预期开始动摇。

欧洲新冠病例数再度增加特别令人忧心，已经受亏损所苦的企业压力加大。

摩根资产管理全球市场策略师Kerry Craig表示，“美国政治不确定性升高，欧洲面临疫情重燃，发达国家的乌云已经开始聚集”。

全球新冠病毒确诊人数逐渐逼近3300万人，死亡人数99万2470人，欧洲的新增病例出现一波激增。

“虽然各政府极不愿意再度实施全国性封锁，地区性及针对特定行业的限制措施可能持续一段时间，令经济活动受到压抑，”Craig称。

投资人接下来的关注焦点将是美国总统特朗普与民主党候选人拜登的首场总统大选辩论。

拜登在周二的辩论中若表现突出，可能提振全球贸易和可再生能源相关个股；而特朗普在辩论中若占上风，则可能利好化石燃料和国防类股。

市场也将关注美国新财政支持法案的进展，投资人将密切注意英国与欧盟本周的贸易谈判。