10月将有猎户座流星雨等五大天象

中国北京天文馆告诉记者，10月将有火星冲日、猎户座流星雨等五大天象将亮相秋季星空。

据《新京报》报道，记者从北京天文馆获悉，五大天象中包括10月1日的水星东大距。大距是指地内行星（水星和金星）从地球上看上去离太阳最远的一点。从地球上看距离太阳最远时水星（或金星）在太阳东面，就是东大距。水星距离太阳太近时，淹没于太阳的光辉中，不容易看到，反而是大距时能观察到水星。

北京天文馆说，10月的大气条件通常优于夏季。如果在大距前后一两天遇见非常通透的天气，可以尝试用双筒望远镜寻找水星。

五大天象还包括10月14日的金星合月。月亮以小月牙的形态与金星相合，周围有狮子座的亮星相伴。月牙、金星和狮子座的亮星交相辉映，颇具观赏性。由于当天月亮和金星都是在凌晨升起，所以欣赏这个天象需要起早。

10月14日有火星冲日。据介绍，冲，是由地球上观察天体与太阳的位置相差180度，即天体与太阳各在地球两侧的天文现象。地外行星即太阳系内轨道在地球外的行星，包括火星、木星、土星、天王星和海王星。对于地外行星来说，它们冲日时，是相对距离地球较近的时刻，看起来更大更亮。

通常两年左右发生一次火星冲日，上一次发生在2018年7月。本次火星冲日时距离地球约6300万千米，虽然比2018年大冲时的5800万千米要远一些，但观测条件不错。

当天，火星会随着太阳的落下而升起，整夜可见，亮度可达-2.6等，比木星（-2.3等）还要亮。若用高倍望远镜观测，可看到火星表面的许多细节。

10月21日会有极大的猎户座流星雨。猎户座流星雨的母体彗星是大名鼎鼎的哈雷彗星。不过猎户座流星雨的流量不是很大，根据预测，今年猎户座流星雨ZHR大约在20左右，对于发烧友以外的爱好者来说，观赏性非常有限。今年猎户座流星雨极大当天为农历初五，月亮在前半夜很早就落下了，所以月光几乎不会对流星雨的观测造成干扰。

10月23日会有土木合月。土木合月几乎是今年每月的固定天象节目，22日、23日月亮都处于土星和木星附近。届时月相接近上弦，观赏性一般。但对于刚开始认星的人们来说，明亮的月亮是一个很好的标志物，可以根据它定位土星和木星。