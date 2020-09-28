台海若发生战事美国会来帮忙？吴钊燮：自助而后人助

台湾在野的国民党主席江启臣今天（28日）在立法院询问外交部长吴钊燮，若台海发生战事，美国在什么条件下会协防台湾。吴钊燮回答，他无法说明美国是否会帮忙，现在需要的是展现自我防卫的决心，“自助而后人助”。

据台湾ETtoday新闻云报道，江启臣质询问台湾外交部对美总体目标，吴钊燮回应时说，将持续深化台美关系，具体目标包括安全、经贸、政治往来方面。

江启臣进一步询问，“有没有包括复交在内？”吴钊燮回答：“目前为止大家都感受得到，台美关系不断进展，这来自于一步一脚印、一点一滴努力的结果。”

江启臣提出质疑，驻美代表萧美琴自称驻美大使，驻德代表也自称大使，若驻外代表都有这样的雄心壮志，跟这些国家的复交是否应列为外交总体政策目标？

吴钊燮回应，努力方向就是在所有可能的层面加深跟美国关系。对于美国众议院提案与台北恢复正式邦交关系、签订自贸协议（FTA），并协助参与国际组织，吴钊燮说，外交部表达高度感谢，台美关系会跟行政部门共同努力，不管在安全、经贸或任何其他层面持续努力。

江启臣仍质疑，外交部不论在外宣、内宣，都给国人有可能复交的感觉，且有民调指出，台海若发生战事，57.5％民众认为美国会帮忙。吴钊燮说，外交部长任何的发言都要负责任，不应拿外界印象来质询他。

吴钊燮也认为，针对美国是否协助台湾，台湾必须清楚，这个话应由美国来说，“我们不能替美方来说，但台湾自己的态度要很坚定，自助而后人助，我们必须要展现坚强的自我防卫决心，台湾一旦受到威胁，外在力量来协助台湾才可产生。”