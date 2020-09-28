中企500强公布：中石化和中石油居前三

中国企业联合会等9月28日联合发布的“中国企业500强”榜单显示，中国石油化工集团有限公司以2.81万亿（人民币，下同，5664.23亿新元）营收排名第一，国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司分列以2.65万亿、2.62万亿营收排名第二、三位。

据澎湃新闻报道，榜单显示，中国建筑股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国平安保险股份有限公司，中国建设银行，中国农业银行，中国银行，中国人寿保险（集团）公司进入前10。

同日发布的还有中国制造业企业500强、服务业企业500强、100大跨国公司、战略性新兴产业领军企业100强等榜单。中国制造业企业500强榜单显示，中国石油化工集团有限公司、华为投资控股有限公司和上海汽车集团股份有限公司占据前三，分别实现营业收入约为28118亿元、8588.33亿元和8433.24亿元。

服务业企业500强榜单显示，国家电网有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司位列2020中国服务业企业500强前三，营收分别为26521.95亿元、13024.33亿元、11688.67亿元。

中国跨国公司100大榜单显示，中国石油天然气集团9296.91亿元海外资产位居第一；中国中信集团有限公司、中国石油化工集团分列二、三位，海外资产分别为5869.40亿元和5770.31亿元。

战略性新兴产业领军企业100强榜单显示，华为投资控股有限公司以8588.33亿元位居第一；中国移动通信集团有限公司和苏宁控股集团分别以5582.79亿元、2692.29亿元分列第二、第三。