全球第二大闪存制造商暂搁上市 成美中角力受害者

全球第二大闪存芯片制造商铠侠控股株式会社（Kioxia Holdings Corp）周一（28日）暂时搁置首次公开发行（IPO）计划。分析认为，这是因为美国和中国关系紧张令全球芯片市场乌云笼罩。

据路透社报道，铠侠先前名为东芝记忆体，原先规划10月6日在东京证交所上市，释出至多3343亿日元（43.69亿新元）股权。大股东东芝原本计划出售8%股权，暂停IPO消息出炉后东芝股价一度暴跌8.6%，之后跌幅缩小为3%。

路透社评论指，铠侠延后上市，凸显出美国和中国的贸易和科技争端已经令全球芯片行业蒙上阴影，供应链中许多公司都受到影响。

美国自9月15日起对华为实施更加严格的限制，记忆体芯片市场正准备迎接相关冲击。美国规定使用美国技术生产的芯片必须先取得特别许可才能够供应给华为，铠侠警告称这些限制规定恐将引发记忆体芯片供应过剩及价格下滑。

铠侠周一并未提及禁令限制，只有说“市场波动及第二波疫情疑虑”是延后IPO的原因。铠侠社长早坂伸夫在一份声明中表示：“尽管我们收到了许多投资人的购买意愿，但主要承销商及Kioxia认为在这个时点推动IPO并不符合现有及潜在股东的最大利益。”他说：“我们并不着急。”