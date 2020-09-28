期限已到却不愿放手 东京尝试挽留上野动物园的熊猫

东京上野动物园饲养的两头大熊猫原定于2021年2月的租借期延长，但目前东京都正在和中国方面协调，拟将进行延长租期的交涉。

据日经中文网报道，东京都认为，熊猫一旦送回中国，对游客的吸引力会对动物园乃至整个地区产生巨大影响。

上野动物园目前共饲养了2017年6月出生的香香（雌性）、其父力力（15岁）、其母真真（15岁）三头大熊猫。三头熊猫均为中国所有，香香已定于2020年12月之前归还。

2011年来到日本的力力和真真的租借期为10年，将于2021年2月到期。如果这两头熊猫也“回国”的话，上野动物园可能会失去“台柱子”。

东京都向中国方面试探能否延长力力和真真的租借期。据多位相关人士透露，中方的态度是接受请求，一位相关人士称，“虽然还没有达成正式协议，但得到了善意的反应”。

上野动物园建造了新的熊猫馆，并刚刚于9月向游客开放。东京都的一位官员称，“因为是考虑到租期延长才建造熊猫馆的，希望熊猫能在上野动物多留一些时间”。

东京都之所以与中方努力交涉，还有一个原因是熊猫的影响波及到了整个地区而不仅仅是动物园。

关西大学名誉教授宫本胜浩的估算数据显示，在东京都内，香香带来的经济效益约达到267亿日元（约3.5亿新元）。扣除每年约1亿日元的租借费之后，仍收益颇丰。

但延长租借期的交涉并不简单。据称，神户市王子动物园的雌熊猫旦旦（25岁）的租借期将于2020年7月到期，动物园的延长请求被中国拒绝，理由是按人类年龄来计算，这头熊猫已是70岁高龄。

由于新型冠状病毒疫情的影响，中日之间的直飞航班停飞，因此旦旦目前仍然留在王子动物园生活，但航班恢复后约一个月就要回到中国，王子动物园就没有熊猫了。

如此一来，日本国内饲养熊猫的地方就只有上野动物园和和歌山县白浜町的冒险大世界了。和歌山县有6头大熊猫，都没有公开租借期。相关负责人表示，“因为是根据繁殖研究协定租借的，所以不会永远饲养下去”。

除了日本之外，也有其他国家希望引进熊猫用以吸引游客。东京女子大学准教授家永真幸称，“熊猫有向对方国民宣传友谊的效果，也是衡量政府之间关系是否良好的指标”。