遭华人导师检举“窃密” 中国访美学者获清白

近日，弗吉尼亚州地方检察官办公室以美司法部指控不实为由，突然驳回法院对胡海周的刑事起诉。此前，弗吉尼亚大学曾发布声明承认，胡海周拥有访问该校计算机系统上研究代码的授权。

据美国《华尔街日报》9月23日报道，胡海周今年8月25日在登上飞往中国青岛的航班前，在芝加哥奥黑尔国际机场遭美国海关官员问话。三天后，美国司法部正式对胡海周提起刑事诉讼。

根据美国弗吉尼亚州检察官办公室发布的消息，胡海周被控“未经授权或越权”从弗吉尼亚大学受保护的计算机上获取信息，以及窃取他的导师开发了20年的专用软件代码。

报道指出，胡海周在北京航天航空大学的一个实验室工作，目前正在研究水下机器人。而他在弗吉尼亚大学的导师董海波，正管理着一个由美国海军研究办公室资助的多校合作的仿生水下推进的基础研究项目。

胡海周否认美国司法部对其所有指控。但其导师董海波则坚称，胡海周“不当获取了他的研究代码”，并承认是自己把这一问题提交给校方的，因为胡海周“不告而别很可疑”。

在9月18日的听证会上，一名芝加哥联邦检察官表示，在对弗吉尼亚大学计算机系统的进一步调查中发现，胡海周“已被授权访问”获取软件代码的共享空间。而这一发现与美国司法部最初的指控不符。

听证会笔录显示，这名检察官在法庭称，政府将因此申请撤销对胡海周的所有指控。

此外，弗吉尼亚大学一名代表表示，校方已经证实，胡海周访问学校计算机系统的一个权限内容，“并不构成违法行为”，但学校仍将继续对其数据访问和权限标准进行审查。

值得注意的是，美国联邦调查局特工也参与了此次事件调查。在调查后，联邦调查局承认，目前没有任何证据证明胡海周存在“越权或窃密”行为。

胡海周律师表示，胡海周现在已经返回中国。

近段时间以来，美国司法部频频对中国籍研究人员“下手”，仅在今年夏天，美国联邦调查局就以“国家安全”为由，对数十名研究人员进行调查问话。

《华尔街日报》认为，对于频繁针对中国在美研究人员的美国司法部来说，这起案件令其非常难堪。