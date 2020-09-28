驻加大使：中加关系困难根源在孟晚舟事件

中国驻加拿大使丛培武重申，中加关系遇到了很大困难，根源在于孟晚舟事件。他敦促加拿大立即释放华为公司首席财务官孟晚舟为两国关系重回正轨创造条件。

据中国驻加拿大使馆官网刊登的采访实录，丛培武9月25日接受加拿大商业新闻网（BNN Bloomberg）时被问及加中达成自贸协定的机会有多大时说，自贸协定谈判因为一些来自加方的干扰因素而停滞。中加关系遇到了很大困难，根源在于孟晚舟事件。

丛培武表示，敦促加方妥善解决该事件，立即释放孟晚舟，为两国关系重回正轨创造条件。只有这样，中国才能深入挖掘双方合作的潜力。

加拿大媒体记者则表示，希望中国方面认识到，加拿大和美国之间有引渡条约，加方有履行国际条约的义务。现在孟晚舟案已进入司法程序，加拿大任何一个政府都不会有意愿介入。该案不是政治问题，加总理、外交官都不能干涉。

丛培武则强调孟晚舟事件的政治属性。他说，关于加美引渡条约，两国对条约进行了滥用，这与法治没有任何关系，无法改变该事件的政治属性。美国不仅针对华为，还把矛头对准了微信、Tiktok等中国高科技公司，真实意图是要打压任何领先于美国企业的中国企业。

在被中国拘捕的两名加拿大公民问题上，丛培武说，被捕的加国公民涉嫌从事危害中国国家安全的活动，不存在对他们的“任意拘捕”。

当记者问及，如果加方释放孟晚舟，是否意味着两名加公民有更大的机会获释时，丛培武回应说，孟晚舟被释放当然有助于推动中加关系重回正轨，同时也有助于中加两国在双多边领域开展更多合作。

丛培武还强调，华为终保持非常好的网络安全记录，根本不存在美国所说的对其他国家构成“安全威胁”。迄今没有任何一个国家、机构和个人能拿出证据来证明华为从事了网络窃密活动。他希望加拿大为包括华为在内的中国企业提供公平的营商环境。

