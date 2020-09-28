中行：三季度中国GDP料增5.1%

中国银行研究院周一（28日）发布报告预计，三季度中国GDP（国内生产总值）增长5.1%左右，随后经济将进入复苏的平台期，增长动能将有所放缓，四季度GDP增速为5.6%左右；宏观政策要提前关注和应对经济金融领域存在的多种风险，在稳增长和防风险之间取得平衡。

据路透社报道，中国银行研究院指出，尽管经济复苏逐步接近正常水平，但经济金融领域存在的诸多风险点值得特别关注，如冠病疫情倒灌、政经格局巨变和全球经济复苏艰难等外部风险，中国国内逆周期调节政策效应衰减、高杠杆风险，以及地方债务、银行贷款和债券违约等信用风险。

报告强调，从长远看，全球疫情“大流行”何时减弱和消除，全球经济内生动力不足，中美关系受经贸摩擦、美国大选及其他非经济因素的影响程度等，都为中国经济带来了变数。

考虑到稳增长仍是未来较长时期内经济工作的重点，报告建议，把握降准、降息节奏，继续推动企业融资成本下行；合理利用法定存款准备金率等货币政策工具，通过控制操作频率，根据经济复苏及企业融资情况择机降准、降息，推动企业综合融资成本继续下降。

报告建议，要增加国债发行规模，适度提高中央政府杠杆率，拓宽财政资金来源；加大长期限流动性供给，确保国债平稳发行，建议央行根据国债发行规模和期限，通过滚动续期的方式加大流动性，尤其是MLF等。

为应对疫情冲击，主要经济体央行相继推出了低利率加量化宽松政策，全球资产收益率迅速走低，中外利差不断扩大。报告指出，二季度以来，中国经济复苏速度加快，若美国经济不能尽快反弹，将导致内外利差进一步扩大，外部资本流入速度加快可能会对中国的金融稳定带来影响。

由于全球疫情尚未得到有效控制，今年8月美联储宣布将采用更具弹性的通胀目标，这意味着美联储货币政策后续可能仍有大幅阶段性放松的空间，中美利差再次扩大是大概率事件。

报告建议加强资本流动监测，防控资本套利，灵活引导汇率波动，要加强资本流动管理，避免套利资金大幅流入。在中国金融开放加速背景下，资本与金融项目可兑换速度也将加快，但自由可兑换并不等于不管理。

报告还建议，要采取对称性的汇率管理机制，防范汇率持续升值。汇率持续快速升值会影响中国出口，不利于经济恢复。报告建议对汇率采取对称性的管理措施，适时启动逆周期调节因子，防范市场羊群效应，稳定中国出口增速，助力经济复苏。