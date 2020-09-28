韩媒称王毅10月或访韩 时间点敏感中美将上演激烈外交争夺战

中国国务委员兼外交部长王毅或计划于10月访问韩国。消息人士透露，中韩外交部门正在就此事进行磋商。

据韩国《朝鲜日报》和《中央日报》9月28日报道，王毅如果10月能够访韩，将是其自2019年12月以来时隔10个月的再度访韩。

《中央日报》引述韩国外交相关人士的话称：“王毅外长10月访韩行程尚未完全确定。”该人士还称：“中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪8月访问韩国后，韩中两国高层人士面对面进行沟通的必要性被反复提起，但问题是寻找对双方来说都合适的时机。”

《朝鲜日报》则指出，鉴于杨洁篪8月刚访问过韩国，仅仅两个月之后王毅又计划访韩，外交相关人士认为这实属罕见。

另一方面，蓬佩奥将于10月7日前后访韩，而王毅也将在10月左右访韩，韩国方面有分析称：“中美对立之际，中国开始'拉拢韩国'。”

《中央日报》认为，蓬佩奥和王毅相继访韩，这意味着韩国将同时受中美两国施压。还有消息人士表示：“最近中国在欧洲和亚洲展开对抗美国封锁的外交攻势，王毅访韩就是这一攻势的延续。对于中国而言，作为美国盟友的韩国（在中美之间）保持中立是十分重要且优先的课题。”

报道还称，蓬佩奥此行将施压韩国加入5G等半导体领域的“反华战线”，同时还可能警告韩国不要退出美日韩安保合作体系。

另据日本放送协会（NHK）9月27日报道，王毅将于10月访问日本，期间可能与日本首相菅义伟举行会谈。

值得注意的是，NHK还提到，蓬佩奥也将于10月上旬访日，期间也可能与菅义伟举行会谈。这意味着在中美对立加剧之际，菅义伟将相继会晤中美外长。