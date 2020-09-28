中国顶尖气候学家提出实现中国于联合国的气候目标路线图

中国一家顶级气候研究机构报告指，在实现国家主席习近平新的气候目标的道路上，中国将在2050年前后逐步淘汰燃煤发电。

据彭博社报道，清华大学能源环境经济研究所的最新报告指出，中国的碳排放量将在2025年至2030年间达到峰值，能源总需求将在2035年前后开始下降。该研究所与生态环境部密切合作规划长期目标。

报告预计，中国的碳排放量2025年至2030年预计将从每年大约96亿吨增加到102亿吨。到2035年，排放量将下降到约90亿吨，然后大幅下降，到2050年达到每年30亿吨，2055年下降到9亿吨，2060年下降到2亿吨。到2035年前后，能源需求将在60亿至65亿吨标准煤之间见顶。

报告预计，燃煤发电到2050年前后将逐渐淘汰。

在非化石能源方面，报告说，非化石能源占一次能源消费比重去年约为15%，到2025年预计增至20%，2030年增至24%，2050年增至62%，2060年增至84%。到2060年，电力在总能源消耗中所占比例将达到80%。

清华大学能源环境经济研究所周日（27日）在网络研讨会上发表的这份报告是来自政府所属组织的第一份路线图，显示了中国如何能够争取到2060年实现碳中和这一中共总书记习近平上周在联合国演讲中提出的目标。

中国气候政策牵头人、10多年来一直在国际气候谈判中代表中国的解振华管理着清华大学的另一家气候研究所，与能源环境经济研究所合作。