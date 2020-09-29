王毅：以为自己“拳头大”就无视国际规则的人终将被时代抛弃

中国国务委员兼外长王毅昨天（28日）表示，当今世界正处在“二战”结束以来又一个重要的历史时刻，在疫情肆虐的现实下，单边霸凌也在大行其道。然而，世界上每个国家的人民都有过上美好生活的权利，那些以为自己“拳头大”，就可以无视和破坏国际规则的人，终将被时代抛弃。

根据中国外交部网站消息，王毅在“后疫情时代的国际秩序和全球治理”蓝厅论坛开幕式上发表主旨演讲时说，当今世界面临的现实是，疫情仍在全球肆虐，人类社会正在经历着影响深远的公共卫生危机，但单边霸凌却大行其道，国际秩序正面临前所未有的巨大冲击，而保护主义也在逆流涌动，全球经济正在经历大萧条以来最严重的滑坡衰退。

王毅表示，在大家最需要团结的时候，少数人却在制造分裂，炮制出各种荒谬论调污蔑打压别国，转嫁自身责任，放弃国际义务，企图将世界推向意识形态对抗和文明冲突的深渊，令人遗憾。他说，冠病病毒是人类的公敌，散播仇恨对抗的政治病毒同样是世界的威胁。

王毅强调，在维护世界的和平与发展上，大国肩负特殊责任，不能以牺牲别国安全来寻求自己的安全，不能以霸凌行径来剥夺别国发展的权利。各国需共同捍卫公平与正义的价值观念，75年前联合国的成立正是公理战胜强权、良知战胜野蛮、正义战胜邪恶的划时代进步。

王毅指出，当下任何企图重拾霸权主义、把世界拖回“丛林状态”的做法都注定不可能成功，“各国无论强弱大小，人民无论身处何处，都有过上美好生活的权利，那些以为自己‘拳头大’，就可以无视和破坏国际规则的人，终将被时代抛弃。”

王毅同时表态，中国将继续坚定不移地走和平发展道路，也将与各国一道共同抵制所谓“本国优先”的歪理，并将继续本着真诚的态度，以自己的经验和能力，在力所能及范围内帮助一切有需要的国家。