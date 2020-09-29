孟晚舟案再开庭 律师指美引渡要求遗漏关键证据

华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟引渡案当地时间昨天（28日）上午10时在温哥华再次开庭。孟晚舟的律师指美国的引渡要求存在误导，遗漏了关键证据。

综合央视新闻、路透社和香港电台报道，华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟引渡案当地时间昨天（28日）上午10时在位于温哥华的加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院再次开庭。孟晚舟当天出庭。

孟晚舟的律师说，美国的引渡要求存在误导，也不完整，遗漏了关键证据，这些证据能够证明，孟晚舟在华为与伊朗的业务往来上，没有向汇丰银行说谎，反而还向汇丰提供了所有可供评估风险的必要信息。律师还指责加拿大和美国当局2018年12月在孟晚舟于温哥华过境时，串谋搜集证据，并在无律师在场下，盘问孟晚舟，侵犯她的权利，并称美方向加国提交的这个案子“充斥着蓄意且蛮横的错误”。

此案的审理目前进入了第二阶段，也就是孟晚舟的律师以加美双方涉嫌“程序滥用”为申诉理由，要求法庭中止对孟晚舟的引渡程序。

孟晚舟的律师所诉的程序滥用涉及三个分支，第一，是美国总统特朗普等人的言论表明，所谓的引渡案是被高度政治化的政治事件；第二，加拿大执法机构在温哥华国际机场逮捕孟晚舟的过程中，存在程序滥用的行为；第三，美国提交的《案件记录》和《案件补充记录》中存在误导性内容，是对美加引渡程序的滥用。

上述程序滥用的前两个分支已经被法庭接受，第三个分支是7月份最新提交的，法庭在今天开庭之后要决定是否接受这个分支，这是昨天开庭的第一个议题。

此外，孟晚舟的律师申请将第三分支中的关键证据引入到第三阶段的案件审理当中，也就是证据充分性的申诉。法庭将在本次开庭中讨论是否接受这一申请。

预计这次开庭有三天为公开审理。孟晚舟的引渡案目前定于明年4月完成审判，不过若有任何一方提出上诉，案子可能还会在加拿大的司法体系中审理好几年。