港警评估十一风险高 部署6000警力全方位戒备

在香港民间人权阵线“十‧一”游行申请和上诉均被驳回后，不少网民扬言继续上街，更有人发起“月夕行动”，计划入夜后突袭，不排除在香港多区堵路、纵火和破坏“蓝店”。港警估计当日风险颇高，将在10月1日这天部署不少于6000警力。

据《星岛日报》报道，港警经过风险评估，将在10月1日部署不少于6000警力执勤，当中包括军装及便装人员，以及全方位高空监察人员等。港警又警告违法者即使没有当场被捕，警方事后必定全力搜证，并果断作出追捕，市民勿以身试法。

民阵上周宣布向警方申请游行后，不少网民扬言，无论示威是否合法都会坚持上街。港岛总区总督察（行动）陈礼文介绍，过往暴力事件在活动中发生，全因民阵没有与暴力示威者割席。最近网上流传不同涉及“十‧一”游行的“文宣”，又有网民号召大量人群聚集及进行“不和平活动”，警方有理由相信持不同意见的市民、商店会成为攻击目标，暴力示威者也可能混入人群，故此反对民阵游行申请，以防激进示威者骑劫游行。

记者翻查网上流传的“文宣”，不少人响应“月夕行动”，发起者在Telegram频道指出，该行动并非游行或集会，打算当日下午5时开展，地点和计划会在当天稍早时间公布。行动细节虽未公布，部分示威者已摩拳擦掌，扬言届时会“玩荧光棒”、“玩灯笼”及“食月饼”等，相信是以暗语表示当天发动暴力示威。

消息人士透露，不排除重演去年国庆日多区发生堵路、掟汽油弹、纵火烧港铁站和破坏“蓝店”等暴行。

据了解，警方评估形势后，认为当天风险颇高，决定增兵应对，由此前计划部署约3000警力，提升至不少于6000警力，当中包括由警区快速应变部队及刑事侦缉探员组成的“第二梯队”，以及各警区军装和便衣警员，除了在重点区域巡逻和驻守，部分人会全方位高空监察。

消息人士透露，当日参与非法集结及进行违法活动的人士未必会即时被捕，但警方事后必定全力搜证，并果断作出追究，而鉴于10月1日当天是国庆假期兼中秋节，会有不少市民外出吃饭和消遣，警方会利用面簿专页等渠道发布资讯，呼吁市民不要在高风险的示威现场一带逗留，以保安全。