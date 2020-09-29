林毅夫：中国今年GDP增长3%即可 宏观调控要留足空间

中国著名经济学家、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫接受港媒采访时说，今年中国GDP增速大概达到3%就可以了。考虑到国际疫情可能再次爆发，宏观调控政策需要“留足子弹”。

据香港01报道，林毅夫受访时说，中国第一季度国内生产总值（GDP）是-6.8%，第二季度转为增长3.2%，整个上半年的增长速度是-1.6%。这个成绩确实是得来不易，因为疫情大爆发以后，中国马上采取了措施。诸如封城等措施下，生产和消费受到巨大的影响，中国经济第二季度就能扭负转正，确实不容易。

他说，今年是中国决胜全面建设小康社会之年，这是中国政府提出的“第一个百年目标”，这涉及方方面面，当中有两个指标跟增长率有关，一个是GDP，全国的国内生产总值要在2010年的基础上翻一番，城乡居民收入也要在2010年的基础上翻一番。

他指出，一般一个指标10年要翻一番，平均每年的增长速度应该到7.2%，过去10年里，中国经济增速大多都是高于7.2%，所以如果要完成这“两个翻一番”的目标，原本今年只要5.3%的增长率就可以了。但是因为疫情的影响，下半年要完成全年增长目标，增速需达到12.2%，实现这个增速并非不可能，政府有很多可作为的地方，譬如比较宽松的货币政策、积极的财政政策。

林毅夫介绍，货币政策主要是两个方式，一个是降低利率。发达国家现在普遍是零利率、负利率，中国的利率还高达4%，所以下降的空间还是挺大的。还有就是贷款的数量，贷款的数量与银行的存款储备金率有关。国际上一般要求的标准是8%，中国仍高达11%，还可以降低存款储备金率增加贷款的数额。

从财政政策来看，发达国家的政府积累的负债普遍超过GDP的100%，美国高达130%，日本高达260%，中国把中央政府、地方政府以及地方政府的隐性负债，像地方政府给投资平台的负债担保，都加在一起也不过就是60%左右。国外的负债一般是用来支持消费，社会保障等等，用了就没有了。中国政府负债则普遍用来投资基础设施，像港口、机场、高速公路、高速铁路，投资后形成了资产，运行是有收益的，所以净负债实际上比60%更少。

他指出，所以跟外国比，中国财政的空间比较大，如果用好货币政策和财政政策的空间，下半年要达到12.2%的增长速度我觉得是完全有可能的。

但是他认为，不用一定要这么做。考虑到国际疫情可能再次爆发，明年国际经济形势有可能和今年一样或是更为严峻。这种状况之下，应该未雨绸缪，比较好的方式是留足政策空间，不能把所有的“子弹”一次用完。

林毅夫说，他认为今年中国GDP增速大概达到3%就可以了，因为今年还有另外一个目标，即全面脱贫。全面脱贫就必须有就业，有收入，如果经济增长速度太慢，那就业一定会减少，很可能原来已经脱贫的人没有就业，又返贫了，所以维持一个可以接受的增长速度也是必要的。

他认为，今年政府工作报吿里虽然没有提具体的增长目标，但是并不代表就不要增长，他觉得应该是3%，或者稍微高一点，如果明年也达到3%的话，前面讲的两个翻一番的目标就可以实现了。这样的话，既有利于保持经济的弹性，政策回旋的空间，也有办法在明年不管国外、国际形势怎么样，靠国内的增长空间也可以在建党100周年时，实现第一个“百年目标” 。

林毅夫是受邀参加中共总书记习近平主持的经济社会领域专家座谈会九位智囊之一。