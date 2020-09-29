两份绿营民调显示蔡英文声望下滑　

台湾民意基金会昨天举行民调发表会，总统蔡英文的声望与8月相比重挫约11%。美丽岛电子报昨天公布的民调也呈现类似结果，蔡英文的施政满意度，正评下降6.6%至58.8%，负评上升5.1%，为36.6%。值得关注的是，这两份具有绿营背景的民调，都能观察到蔡英文民调下滑的现象。

根据东森新闻台报道，台湾民意基金会指出，8月28日台湾总统府召开一场历史性的记者会，蔡英文宣布开放美国含瘦肉精猪肉以及逾30个月美牛进口，震惊全台，这无疑是蔡英文第二任期开始后，最具争议性的重大政策决定。

民调显示，关于蔡英文声望，在20岁以上的台湾人当中，有55%的人基本上赞同蔡英文处理国家大事的方式，32%不赞同。赞同比不赞同的人多23%。但和上个月相比，赞同蔡英文处理国家大事的人骤降10.7%，不赞同的人上升10.2%。

对于政府放宽瘦肉精美猪进口，有6.3%民众非常赞成、25.2%还算赞成、25.7%不太赞成、33.8%一点也不赞成、未表态者9%。换句话说，有约32%的民众赞成蔡政府开放美猪政策，但也有将近六成民众并不赞成，不赞成者比赞成者多了28%。

美丽岛电子报公布的民调也呈现类似结果，蔡英文的施政满意度，正评下降6.6%，来到58.8%，负评上升5.1%，为36.6%。

在美猪牛议题上，美丽岛电子报民调显示，有51.6%认为弊大于利，仅27.4%利大于弊，也透露民众对于该政策的不满。且外，虽然民进党强调，因时空背景不同，在该政策的立场随着国际标准、科学证明改变，但逾六成（60.6%）民众认为绿营立场自我改变，仅有不到两成（19.7%）认为立场没变。

台湾民意基金会民调委託山水民意研究公司执行，调查期间为今年9月21日至9月22日，调查对象为台湾20岁以上成年人，抽样方法以台湾住宅电话用户为抽样架构，并以系统抽样加尾数2码随机方式抽样，有效样本为1076人，在95%的信心水准下，抽样误差为正负2.99个百分点，资料依内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。

美丽岛电子报民调委托戴立安执行，由毕肯市场研究股份有限公司执行电访；访问范围在台湾22县市，对象为20岁以上民众，调查时间在9月23日至9月24日，由访员进行的电脑辅助电话访问方式，成功完访1070人，在信赖水准95%时抽样误差最大值为±3.0%。

