消息人士：中国料将设较低经济增长目标

中国政策消息人士透露，中国领导人准备批准在下一个五年计划中设定一个较2016年至2020年更低的经济增长目标，当局正在应对因与美国的分歧日益加深而引发的越来越多的挑战。

据路透社报道，消息人士告诉记者，中共总书记习近平和其他领导人预计将在10月份举行的五中全会上讨论并批准中国2021年至2025年经济和社会发展蓝图。

新华社周一报导，中共中央政治局召开会议，决定五中全会于10月26日至29日在北京召开。会议并研究制定国民经济和社会发展第14个五年规划和2035年远景目标重大问题。

消息人士称，政策制定者相信，设定一个五年增长目标对于引导世界第二大经济体越过“中等收入陷阱”至关重要。此前，中国就是否应放弃五年规划目标以增加灵活性进行了内部讨论。他们说，在中美两国在一系列广泛问题上的分歧日益加深之际，这一目标还使地方政府将重点放在发展目标上。

一位参与讨论的消息人士说：“会制定一个经济目标。如果没有这样的锚，发展的方向在哪里?”消息人士称，政府智库和经济学家提出了年均国内生产总值(GDP)增长目标，包括“5%左右”、5%至5.5%至5%至6%。

在今年结束的“十三五”规划中，中国的年均经济增长目标是超过6.5%。

今年5月，由于疫情的沉重打击，中国18年来首次放弃了今年年度经济增长目标，尽管一些经济学家怀疑政府保持了一个3%左右的隐含目标。

新的五年计划预计将在2021年初举行的全国人大年度会议上公布。全国人大会议也将公布2021年的增长目标，最高领导人可能会在12月举行的年度经济会议上制定这一目标。

瑞银(UBS)分析师在给客户的报告中写道，“我们预计政府要么不设定明确的增长目标，要么会为2021年至2025年设定一个较低的、更灵活的增长目标(比如5%左右)。”

路透社评论说，随着美国加大力度在贸易、技术和其他方面施压，威胁要让全球最大的两个经济体脱钩，中国保持增长面临越来越大的阻力。约5%的年增长率足以让中国绕过阿根廷、巴西和南非等国遭遇的“中等收入陷阱”，这些国家一直在努力提高生产率并转向更具高附加值的产业。

世界银行将人均国民总收入(GNI)超过1万2535美元（1万7196.39新元）的国家定义为高收入国家。根据世界银行的数据，中国的人均收入在2019年达到1万410美元。

中国国务院发展研究中心在最近的一份报告中称，预计中国将在2024年成为高收入国家，并在2032年超过美国成为世界最大经济体。

该智库在报告中说：“十四五时期将是中国处理与美国的摩擦和作出战略安排的关键时期。”

分析人士预计，2020年中国国内生产总值(GDP)将增长2%至3%，为1976年以来的最低水平，但由于基数较低，增长可能在2021年反弹至7%以上，但长期趋势是，随着人口老龄化和经济成熟，增长将放缓。