美国政府对TikTok和微信的禁令将面临持续的法律挑战

美国政府要求美国应用商店停止提供TikTok或WeChat(微信)下载的命令在法律层面受挫后，接下来将面临持续不断的法庭交锋。

综合路透社和彭博社报道，在上述两项裁决中，地方法官对美国政府提供的证据提出质疑，即中国政府获取美国用户的数据威胁到美国国家安全，促使美国商务部发布了特别禁令。

地方法官尼科尔斯（Carl Nichols）周日晚间发布禁止令，暂停了特朗普政府禁止下载TikTok的命令。他对政府提供的证据表示质疑，并表示TikTok很有可能成功证明拟议的禁令超出了特朗普在颁布禁令时引述的紧急权力法对总统的法律授权。

尼科尔斯在周一公布的法庭意见中写道：“政府提供了充分的证据显示中国构成了明显的国家安全威胁，但对(TikTok)构成威胁、以及禁止下载是否是应对这一威胁的唯一有效办法的证据并不充分。”

关于WeChat一案，加州法官比勒（Laurel Beeler）写道，“就此案来说--尽管政府确定中国的活动引发重大国安疑虑--但其几乎没有证据表明对所有美国用户有效禁止WeChat可以解决这些担忧。”

比勒决定在10月15日举行聆讯，讨论司法部要求她重新考虑其判决并允许对WeChat禁令立即生效一事。

拥有TikTok的字节跳动和拥有WeChat的腾讯控股均否认自己的应用程序存在针对美国人的间谍活动。

尼科尔斯预计在就11月12日其他禁令是否生效一事作出最后决定前，政府和TikTok都将提供进一步的法律文件。

尼科尔斯还拒绝了司法部有关援引反间谍法案的要求，该法案授权对于泄露美国国防机密的人处以终生监禁或死刑。

尼科尔斯写道：“美国用户在TikTok上面分享的电影、照片、艺术作品甚至个人信息，都不适用于反间谍法案的一般性意义”。