中国统计局副局长澄清：失业率调查覆盖农民工

中国国家统计局副局长李晓超周一（28日）撰文，澄清了一些对中国调查失业率的误解，称无论是城镇户籍人口还是农业户籍人口都是失业率调查的对象。

据路透社报道，李晓超在新华网撰文指，中国在开展失业率调查时，根据本国情况作了一些符合实际的处理，包括覆盖外来常住人口，对农业和非农业人口采用一致的就业失业标准，就业和失业人口没有年龄上限等。

他表示，失业率与其他宏观经济指标存在着密切关系，但并不是简单的同步同向关系，在分析失业率时，不能简单地以经济增长快慢，去判断失业率的高低，否则会容易出现错误的判断和结论。

他指出，无论是城镇户籍人口还是农业户籍人口都是失业率调查的对象，即使农业户籍人口现居住在城镇，如被抽中就是失业率调查的对象。

据介绍，失业率调查在中国全国城乡随机抽取住宅（包括农民工可能聚集的宿舍、简易房和工棚等），调查包括农民工，在城镇常住的农民工会被统计到城镇调查失业率中，在乡村常住的农民工会被统计到乡村调查失业率中。

中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉亦在新华网撰文称，当前和今后一段时期，就业市场仍将面临经济增长压力加大、城镇调查失业率位于5%以上和就业总量问题不可忽视的挑战。同时，应当清醒认识到，不同地区和不同人群就业状况不平衡、部分人群就业质量不高这两大问题仍是就业市场更应关注的重点。

他指出，尽管新经济、新业态和新就业潜力巨大，对中国缓解就业压力贡献巨大，但要承认，这些领域社保覆盖、劳动合同以及法律保障等就业正规化程度仍不清晰，这些都是困扰就业市场分析的重大问题。

曾湘泉称，对中国这样的发展中国家而言，按照国际劳工组织（ILO）参考周工作1小时以上，基于这一就业衡量标准所发布的调查失业率，以及劳动参与率等指标，很难反映中国就业市场中就业不充分、工作中的穷人，以及形形色色就业质量不高的表现和问题。

因此，他指出，在提升经济增长速度、缓解就业总量压力的同时，要特别加强对重点人群以及重点地区的就业和失业问题重点关注，加强对就业结构矛盾和就业质量问题的深入分析和科学研判。

中国国家统计局此前公布，1月至8月全国城镇新增就业人员781万人，与上年同期相比少增203万人，完成全年目标任务900万人以上的87%。8月全国城镇调查失业率为5.6%，31个大城市城镇调查失业率为5.7%，均较上月的5.7%和5.8%有所回落。