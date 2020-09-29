游泳名将预赛第一无缘决赛 中国体能测试惹争议

中国游泳名将傅园慧在全国游泳冠军赛获预赛第一却因体能成绩不高而无缘决赛的消息昨天引发网络热议，有2.6亿人参与该话题。同时，还有打破50米自由泳中国纪录的余贺新以及打破1500米自由泳亚洲纪录和中国纪录的王简嘉禾均因体能测试分数不高，无缘决赛。中国游泳协会主席周继红对此回应称，增加基础体能测试，就是为了弥补中国运动员短板，以提高他们在世界上的竞争力。

综合每经网和澎湃新闻报道，此次游泳冠军赛比赛规定，预赛成绩前16名选手中，取体能成绩前八名选手进入决赛。体能成绩相同，再按照游泳成绩排名进入决赛。面对争议和网友的不解，周继红受访时说，“中国游泳要想全面冲击更高水平，必须基础和专项双管齐下，因此这次全国比赛中增加基础体能测试的目的，就是为了弥补中国运动员的短板，以提高中国游泳运动员在世界上的竞争力。”

周继红还说：加强体能、恶补短板的目的是为了鼓励运动员在基础身体能力和专业运动表现上，都能对标世界顶尖水平，并称这一竞赛改革的方向会继续坚持下去。

周继红表示，从体能测试的成绩来看，大部分运动员都取得了良好成绩，甚至在体能单项上取得了满分的成绩，体现了体能训练的成果。



在谈到第一天预赛的几个成绩时，周继红认为，比赛就要按规则进行，在规则面前人人平等。我们对几个运动员的专项成绩要进行客观分析：首先，余贺新的这个成绩相当于去年的世界排名第11位，使他具有进入世界大赛半决赛的绝对实力，但并不能保证他稳进决赛。

至于于静瑶和傅园慧的成绩都达到了奥运会A标，周继红说，但这和世界水平相比都有较大距离。虽然中国有较多运动员可以在冠军赛暨奥运会达标赛上达到奥运会A标，但难的是在比赛中出现在奥运会上获得奖牌或至少进入决赛的成绩。

此次比赛设置了为期两天的体能竞赛，设置垂直纵跳、引体向上、躯干核心力量、30米跑、3000米跑5个项目，并将体能竞赛直接作为比赛的组成部分。

《体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知》则指出：“体能是运动员竞技能力的重要基础，强化体能训练不仅可以提高运动员身体素质，为‘能征善战’奠定坚实基础，更能够锤炼运动员意志品质，锻造顽强拼搏、永不言败的优良作风。”

不过，不少教练和业界同行对体能训练却持有不同看法。一名一线教练指出，体能很重要，训练体能也确实让运动员在一些方面有所提高。但是将体能成绩作为判断竞赛资格的依据和标准，有一些不妥。

而破纪录却无缘决赛的王简嘉禾则表示，“体能我们也不是说不重视，只是觉得体能可能不能成为一个决定性的因素吧”，并认为此次比赛以体能来定前八名，还是稍微欠缺了一点（考虑）。

一名专业教练受访时表示，强化体能其中很重要的一个目的，就是让高水平运动员能在多枪比赛里保持优秀的竞技水平，对高强度比赛有更好的适应能力。他质疑道，如果有机会进入决赛，却因为体测成绩过低只比了一枪，不是反而检验不出体能训练在多枪比赛中的效果了吗？

另一名地方体科所资深科研人员则指出，听到很多项目的运动员都在议论体能大比武，我觉得最大的问题在于一刀切。他说，如今大比武对于每个竞技大类都设置了同一套测试，但这不一定对其中各个小项目的运动员具有“普适性”。

