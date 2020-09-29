中共浙江省委书记袁家军当选浙江省人大常委会主任，而浙江省委副书记郑栅洁则担任浙江省长，正式填补前任省长袁家军晋升省委书记后所留下的空缺。

据中国蓝新闻客户端报道，浙江省人大会议今早（29日）选举袁家军为浙江省人民代表大会常务委员会主任，选举郑栅洁为浙江省长。

综合中国共产党新闻网和人民网提供的信息，今年59岁的郑栅洁是福建漳州人，早年在福建工作，2015年短暂担任福建副省长后，调到北京出任国家能源局副局长。

他在2017年短暂转任国务院台湾事务办公室副主任后，再次调到浙江。除了浙江省委副书记之外，他也曾担任浙江省委常委、宁波市委书记。

郑栅洁2018年起出任浙江省委副书记，刚在本月较早时同时担任副省长、代理省长。

中国官媒本月较早时也公布，属于“军工系”“60后”大将的袁家军接替车俊，出任浙江省委书记。

车俊均年满65岁，已达正省部级官员退休年龄。他被视为是过渡性大员，在完成使命之后，交棒给“军工系”政坛新星。

58岁的袁家军这次升任浙江“一把手”，领导经济大省，并且是中共总书记习近平曾经主政过的地方，仕途备受看好。

袁家军曾有“航空少帅”之称，他1984年从北京航空学院（北京航空航天大学前身）飞行器设计专业毕业后，在航天系统工作了28年。

1995年，袁家军任中国首个载人实验航天器神舟一号飞船系统的常务副总指挥。1999年11月，神舟一号顺利完成中国载人航天工程的首次飞行，当时只有37岁的袁家军名声大噪。2000年至2004年，袁家军又连续担任神舟二号至五号飞船系统的总指挥，2007年出任中国航天科技集团公司副总经理。

2012年3月，他离开航天系统，出任中共宁夏回族自治区党委常委，2013年4月任宁夏自治区政府常务副主席。2014年7月，他被调往浙江，历任浙江常务副省长、政法委书记，2017年7月升任省长，同年10月成为十九届中共中央委员。