拜登团队预计对华政策将成首场候选人辩论焦点

知情人士透露，美国总统候选人拜登的团队私下承认，预计周二（29日）举行的总统候选人辩论中对华政策将成为首场辩论的焦点。

据彭博社报道，知情人士说，拜登团队预计这个问题将成为首场辩论的焦点。过去一周来，拜登的顾问一直在思考关于中国的问题，预计美国总统特朗普会拿前副总统拜登的对华政策做文章。

如果能击败特朗普，拜登将需要决定是取消、保留还是提高对中国加征的数千亿美元关税，以及是维持还是重新谈判特朗普在1月签署的贸易协定。他还得决定是维持就香港、新疆人权问题对中国官员实施的制裁，还是进一步扩大制裁。

拜登还将继承一系列阻止中国科技公司获取美国知识产权的限制措施，以及在该地区的错综复杂的关系，这可能对美中紧张关系带来帮助抑或加剧复杂局面。

拜登的竞选顾问表示，他们将把诸如投资美国研发和制造业，以提高对华竞争力之类的国内问题放在优先位置，而把贸易等国际事务放在次要位置。但与中国的多方位竞争不容忽视，长期辅佐拜登的沙利文（Jake Sullivan）和前副国务卿布林肯（Tony Blinken）等高级政策顾问都对此有很多公开表态。

彭博社评论说，在迄今为止的竞选活动中，拜登极少详细解释他将如何应对中国经济的崛起，也许是为了在赢得大选时可以保持最大限度的灵活性。在某些情况下，他可能很难废除现有政策。国会两党都压倒性赞成在科技、人权和贸易领域对中国采取更强硬的行动。

特朗普经常吹捧自己的对华政策，他的竞选阵营打造了多个电视广告，批评拜登曾说过的中国崛起对美国有利的言论。相比之下，拜登的广告一直在批评特朗普在中国爆发疫情时还淡化病毒威胁的政策。

在中美贸易协议方面，拜登批评特朗普把这份协议放到比让中国对今年早些时候疫情扩散负责更优先的位置。但他的竞选阵营没有透露他是将保留还是废除该协议。拜登还需要决定是以该协议为基础磋商第二阶段协议，还是重新磋商现有协议条款。

当被问及拜登政府可能达成的第二阶段协议时，布林肯提到政府补贴、网络黑客是特朗普协议中力度不够的领域，“我们必须回过头来，切实应对继续构成美中商业关系真正痛点的系统性问题。”

彭博社评论说，如果拜登要取消加征关税，可能会遭遇一些阻力。关税政策也得到了国会两党支持。目前为止，他没有做出任何关于这个问题的承诺。他表示将立即评估特朗普的所有贸易政策，并称特朗普的关税政策“短视而具有破坏性”。中国问题观察人士普遍认为，拜登不会取消现有关税，至少短期内不会取消。尽管如此，拜登在关税措施上未必面临二元选择。他可以决定降低某些产品的关税税率，或者对受损行业加大豁免力度。

在中美科技竞赛方面，拜登的态度是，他将大力投资美国研发以应对中国的技术创新，同时承认一些中国公司对美国构成国家安全风险。

如果当选，他将不得不决定是否继续推行特朗普政府对中国科技公司的打击，禁止美国公司向其供货。

标普亚太首席经济学家罗奇（Shaun Roache）认为，“战术上存在很多不确定性”，但抵制中国技术的战略可能会继续沿用。前副国务卿布林肯曾表示：“某些人所说的试图与中国完全脱钩，是不现实的，最终会适得其反。”