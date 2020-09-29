中国多家银行下调外币存款利率 专家：有助做好外币资产管理

包括五大行在内的中国多家银行下调外币存款利率。专家认为，银行主动下调外币存款利率是外币利率市场化的表现，有助于银行做好外币资产和负债管理以及利率风险的管理。

据《中国证券报》今天（29日）报道，专家也觉得，人民币资产利差优势进一步凸显，再加上人民币汇率表现出更强韧性等因素，人民币资产有望更受中国国内外投资者青睐。

交通银行公告显示，银行根据相关规定，决定自9月26日起下调境内部分外币小额存款利率。

中国银行近期调整了外汇存款利率表，美元、英镑、欧元等币种均有调整。农行、工行、建行及招行也下调了外币存款利率。

民生银行首席研究员温彬认为，近期部分银行下调外币存款利率主要是因为当前西方主要经济体央行持续采取宽松货币政策，市场利率极低甚至出现负利率的情况。国内银行外币存款利率近几年保持相对稳定状态，未能及时反映国际市场外币利率变化情况。

光大银行金融市场部分析师周茂华说：“银行下调外币存款利率，会导致人民币存款与外币存款利差走阔，短期可能推动部分居民调整手中持有的外币资产币种结构。”

中国人民银行数据显示，8月末，外币存款余额8195亿美元（1万1241亿新元），同比增长12.1%。当月外币存款增加258亿美元，同比多增401亿美元。

就外币存款利率下调对资产配置的影响，温彬认为，对中国国内企业和居民而言，在外币资产和负债配置方面，主要考虑利率和汇率两个因素。当前，中美利差保持较高水平，人民币对美元近期也出现升值走势。在两方面因素叠加影响下，国内居民和国际投资者都看好人民币资产，资本项目下外汇呈净流入态势。

从中长期看，温彬认为，人民币对美元汇率将保持在合理均衡水平上双向波动。在此情况下，基于中国经济基本面和中国资本市场发展潜力，国际投资者仍将看好人民币资产。