美在台协会：台湾模式核心是民主价值 与对岸形成对比

美国在台协会（AIT）处长郦英杰出席世界台商联合总会年会时表示，台湾防疫的成功在于“台湾模式”，而台湾模式的核心正是各种民主价值，与对岸模式可以形成鲜明对比。

根据东森新闻台报道，郦英杰在今天的活动中表示，台湾商会每天在全世界的工作，和美国在台协会息息相关，也是美台关系的重要支柱，而说到美台共享价值，他称大家第一个想到的是共享的政治价值观，坚持法律之前人人平等、尊重人权、民主透明的治理、新闻、言论、宗教自由与多元文化，都是双方坚持的重要价值。

郦英杰表示，美国和台湾也共享国际价值，致力于国际援助与人道救援，努力成为世界一股良善力量，追求对外输出解决方案，不是输出各种问题，今年推动共享价值时，看到显著的进展。

郦英杰说，台湾今年透过知名的“台湾模式”，在防疫方面取得无与伦比的成功，乍看之下这是科学和医学的成就，但台湾模式的核心，正是各种民主价值，包括透明新闻和网路自由、法治，以及政府跟人民之间畅通的沟通，与对岸专制模式压迫手段，可以说形成鲜明对比，非常荣幸可以跟台湾合作，可以把台湾模式分享到美国。

郦英杰指出，美国国务院次卿柯拉克最近访台，奠定了美台经济对话的基础，为伙伴关系指引出未来方向；在美台在高科技业的合作上，半导体领域长期以来是全球经济的主要驱动力，台积电最近宣布120亿美元（约164亿新元）赴美设厂，美国认为要打造可信赖半导体、全球供应链，台湾就是关键合作伙伴。