港中区军用码头移交驻军 林郑：有重要宪制意义

香港中区军用码头今日（29日）由特区政府正式移交给中国驻香港部队。香港特首林郑月娥致辞时表示，军用码头移交彰显中央和香港在“一国两制”下的关系，具有重要的宪制意义。

据香港政府发布的新闻公报，林郑月娥在致辞时说，这个150米长位于港岛北岸的中区军用码头，是特区须为驻军重建并供使用的最后一项军事设施。特区政府今天把军用码头移交后，就全面履行了我们有关的责任。这是历史性的一刻，充分彰显了中央和香港特别行政区在“一国两制”下的关系，具有重要的宪制意义。

据介绍，中国驻军在香港的军用设施，除了军用码头外，其余18处军事用地，在香港回归后早已由驻军使用及管理，用作防务目的。特区政府须在中环填海工程完成后的最终永久性岸线靠近现在的中环军营处预留150米长岸线，为驻军重建军用码头。不过这个属于中环填海第三期的填海工程，因面对种种挑战延迟了很多年，导致军用码头一直未能完成移交。

林郑月娥指出，防务对国家至关重要，必须受到全面保障，市民未经批准不得进入军事用地。而因应港府建议，驻军同意酌情考虑开放军用码头，体现驻军对香港市民的关爱。

林郑表示，香港回归23年，驻军一直严格按照《基本法》、《驻军法》和相关法例在特区履行防务职责，是保障特区长期繁荣稳定的坚实后盾。她代表特区政府和香港市民，对驻军致以敬意。