百度特别顾问史有才等高管被警方带走

据悉百度移动生态事业群特别顾问史有才、百度KA（大客户）销售负责人李忠军以及相关的部分代理商和客户分别在浙江、江西和江苏多地被警方带走。

据澎湃新报道，记者9月28日从知情人士处获得上述消息。澎湃此前报道，史有才于9月15日在杭州机场被嘉兴警方带走，原因是非法赌博网站推广。知情人士说：“甚至可能涉嫌和渠道直接的腐败，百度高层知道此事。”

知情人士告诉记者：“他们把棋牌赌博归类在游戏品类，在KA找行业代理做，史有才给了一家代理商独家经营权，之后又引入了一些代理商。以前百度不允许做赌博网站推广，抓到罚款十倍。史有才回归百度后，他们开始做，一下子量就暴涨起来了。”

对此，百度方面表示：“百度尚不了解具体情况，请大家等待官方信息。百度对一切违法违规行为的态度是坚决打击，零容忍。”

据了解，李忠军曾任百度联盟总经理，后轮岗至百度KA做大客户销售。史有才在2001年加入百度，历任销售部经理、渠道部总监、渠道部高级总监、百度副总裁。2011年，百度发布内部邮件，宣布史有才离职。在当时的内部邮件中，百度称在史有才的领导下，百度建立了一支具有高效执行力的渠道代理商团队，为公司业绩的高速增长提供了强有力的保障。

史有才2019年6月回归百度，在此之前的一个月，百度高级副总裁向海龙离职。召回史有才，被业界解读为百度希望以此应对向海龙的离职，对百度销售和渠道体系造成震荡和挑战。而此次史有才被警方带走，距其重回百度仅一年零三个月。