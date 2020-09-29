中国前驻日大使：“后安倍时代”日本对华政策仍有两面性摇摆性

中国前驻日大使程永华在一场研讨会上说：“中日双方应以日本新政权上台为契机，进一步排除干扰，保持定力，共同推动两国关系沿着正确轨道行稳致远。”他就此提出四点建议，即：积极引领，积累政治互信；深入开展各领域的务实合作；持续大力开展人文交流；彰显地区和国际担当。

根据中新网报道，中华日本学会2020年年会暨“从平成到令和：日本的发展历程与未来展望”学术研讨会前天在北京召开。程永华在开幕式上作题为“从安倍到‘后安倍’：中日关系回顾与展望”的主旨演讲，他回顾了在外交一线亲身经历中日关系“波澜起伏、迂回曲折、爬坡过坎、重回正轨”的重要阶段。

程永华对安倍前政权及菅义伟现政权进行了评价与展望。在他看来，菅义伟内阁在对华政策上将总体延续安倍政权基调。同时，“后安倍时代”日本对华政策仍将有一定的两面性和摇摆性。

程永华说，我们应积极谋划引领“后安倍时代”的中日关系。中日是搬不走的邻居，中日关系的重要性不因一时一事而改变。发展长期稳定，友好合作的中日关系，符合两国和两国人民根本利益。中日双方应以日本新政权上台为契机，进一步排除干扰，保持定力，共同推动两国关系沿着正确轨道行稳致远。

中国社科院日本研究所所长、中华日本学会常务副会长杨伯江在作会议总结时说，中日关系研究虽然仅是双边关系研究，却具有理论创新潜力，它是传统与创新、历史与现实、共同利益与零和博弈等多层次关系的立体反映。

杨伯江说，“两国关系如逆水行舟，不进则退，我们不能在政策和战略上任其陷入漂流状态。”他指出，在处理传统大国和新兴力量矛盾层面，日本着重以经济和区域合作方式予以应对，区别于欧美提出的文化冲突论、进攻性现实主义等，值得我们借鉴。我们应将日本问题研究放到对外关系整体中进行研究、设计和思考。

