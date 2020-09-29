19港泛民立会议员决定留任 民调：支持与反对均不过半

香港立法会议员延任一年，泛民主派立法会议员按民调结果决定去留问题，今天公布结果。民调显示，支持与不支持民主派议员留任的香港市民比例都不超过一半，相关议员将要作“政治判断”。19名泛民议员也宣布留任。

综合香港01和《明报》报道，香港民主党早前就15名民主派议员的去留委托香港民意研究所展开这项民调。民研主席兼行政总裁钟庭耀今天（29日）在记者会上公布，47.1%受访者支持留任，45.8%支持离任。

民主党主席胡志伟也在记者会上说，由于支持去或留的意见均不过半，所以相关议员将要作“政治判断”。根据早前协议，参与民调的议员只服膺于受访泛民支持者的意见，如果过半支持者认为应离任，有关议员会跟随，反之亦然。

参与民调的议员包括民主党七人、公民党五人、香港本土的毛孟静、工党的张超雄以及社福界的邵家臻共15人。其中公民党议员陈淑庄决定不留任，并宣布退党。

另外，专业议政发表声明称，其成员包括会计界梁继昌、卫生服务界李国麟、资讯科技界莫乃光、教育界叶建源等功能界别议员决定留任立法会，加上街工梁耀忠也表明留任，共有19名泛民议员留任。

陈淑庄不留任 退出公民党

陈淑庄在面簿写道，她今早致函立法会主席，表明因个人理由，将在明天如期完成四年任期，不继续担任立法会议员。

陈淑庄也说，公民党根据上述民调结果及党事先声明的“留”意向，最后决定党的现任立法会议员延任一年，但她因个人理由未能遵从党的决定，现宣布退出公民党。

另一方面，两名泛民主派立法会议员，人民力量的陈志全和议会阵线的朱凯迪已表明，在9月30日本届任期届满后离任。

梁君彦欢迎民主派议员继续履行宪制责任

立法会主席梁君彦对民调结果表示，欢迎民主派继续履行宪制责任，为议会监察政府。

他说，新一届议会将会下个月开始，希望议员在疫情、民生和经济等议题上，齐心合力工作。

对于目前议席已悬空六席，对议会运作会有何影响，梁君彦说，越多人在议会做事越好，希望离开的几位议员，能继续为香港做事。补选安排交由政府决定，但政府早前已提及未必会进行补选工作。

李慧琼料议会气氛持续紧张

至于是否担心民主派议员在议会内会更激进，梁君彦指出，议员怎样处理议会工作是他们的责任，各人有自己的做法，希望各位议员务实工作。

民建联主席李慧琼则认为，预计议会将继续有激烈抗争，留下的议员会采取更激烈的手段，例如已有人表明要阻碍政府工作。

李慧琼指出，民调结果只是参考，也令人质疑合法性。她还说，议会是社会的缩影，目前社会紧绷，预料议会气氛继续紧张对立。