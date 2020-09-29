十一游行抗争再起？中联办：国安法下不容乱港者肆意妄为

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室发言人今天指出，日前12名港人非法越境被大陆执法部门查获，犯罪事实清楚，适用法律明确，案件正在依法办理中。针对有人借此散布各种谣言，并在网上策划煽动国庆和中秋期间发起非法游行，甚至要重启黑暴行动，发言人提出严正警告称，香港国安法利剑高悬，绝不容许乱港者肆意妄为。中央坚定支持特区政府和警方果断执法，确保广大市民度过一个欢乐祥和的节日。

根据中央政府驻港联络办网站消息，发言人今天发表谈话提到，广东海警日前在大陆水域，查获了12名涉嫌非法越境的港人，依法对其采取刑事拘留措施。后经调查，已查明相关人员的犯罪事实，并正依法呈请大陆司法机关批准逮捕。

发言人指出，违法者必须受到法律的制裁，这是人所共知的常识。但在香港却有一些人“无理搅三分”，别有用心地散布和炒作所谓“勾结送中”等谣言，意图掩盖其搞乱香港的罪恶行径，正是他们蛊惑这些非法越境者以身试法、铤而走险，最终走上歧途、堕入法网，他们才是祸害香港的幕后黑手。

发言人还说，有反中乱港势力无视上述案件事实真相和香港警方的反对，执意煽动在10月1日发起非法游行，甚至提出释放12名犯罪嫌疑人的荒唐要求，实在是言无法纲、行无底线，令人愤慨。更为耸人听闻的是，极少数激进分子还在网上群组策划所谓“月夕行动”，策动发起暴力冲击、攻击警署，甚至怂恿非法购买枪械、弓箭等杀伤性武器，对警员进行恐怖袭击。这些公开煽动颠覆国家政权、攻击执法机构和警员的恐怖行为，是对香港国安法和本地法律的公然挑衅。香港警方已郑重声明，将依法出手，果断执法，绝不容忍任何违法行为滋扰成事，全力维护公众安全和公共秩序。中央对此表示坚决支持。

发言人说，香港国安法颁布实施后，香港社会开启了由乱转治的新阶段。希望广大市民看清一小撮人搞乱和揽炒香港的险恶用心，共同维护香港社会的繁荣稳定。