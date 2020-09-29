虚增重量骗粮款400多吨中储粮“消失” 湖南26人被捕

中国湖南宁乡市去年发生地磅遭人调整重量数字，以骗取近100万元（人民币，下同，20万新元）的粮款，导致账面上的中央储备粮食数量多过仓库的实际数字，六天内400多吨粮食“不翼而飞”，26人被捕。

据中国央视新闻今天（29日）报道，这起事件发生在去年7月。办案民警说，犯罪嫌疑人以在中央储备粮宁乡直属库有熟人可以增加称重的说法，各自联系相熟的粮贩向宁乡直属粮库出售粮食，由粮贩组织运粮司机从沅江市、汉寿县等地将稻米运送至该粮库，并要求司机将运粮车辆蒙上油布，避免在过地磅的时候，被地磅员看出谷子明显比别人少但是重量又多。

当有运粮车上地磅称重时，犯罪嫌疑人轮流在地磅房窗口操控藏匿在裤袋里的遥控器，使每车粮食的重量虚增5吨左右，待运粮车称重结束下地磅时，再操控遥控器使地磅读数归零。

中央储备粮宁乡直属库去年8月在对当季收购的早稻进行归仓平整测量时发现，账面上的数字和仓库的实际数量对不上。

技术人员在全方位检修时发现，粮库计量室的称重计量仪电路板被人为加装了小块电路板以及天线，该装置经过遥控器指挥，可以任意改变称重计量仪上显示的数字。

宁乡市公安局随后对此立案侦查，涉案犯罪嫌疑人在几个月内多数落网，包括干扰器安装人员、粮贩、运粮司机，人数多达26人。

26名犯罪嫌疑人之后也全部认罪认罚，其中张姓和王姓被告以诈骗罪分别被判处有期徒刑10年三个月和10年一个月，各并处罚金3万元。庭审前，23名犯罪嫌疑人主动退赃退赔，共挽回经济损失87万多元。

宁乡市检察院承办检察官认为，这不是一起盗窃案件，而是一场精心设计的、针对国家财产实行的诈骗，并批评犯罪分子“空手套白狼”，把国家粮款装进了自己的口袋。