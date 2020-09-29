中国最大海警船出坞 将列编广东海事局

中国规模最大、装备先进的万吨级海事巡逻船“海巡09”轮9月29日成功出坞。

据人民日报客户端报道，“海巡09”轮由中国船舶集团所属的701研究所设计，船舶总长165米，设计排水量1万700吨，是目前中国国内最大的海上执法公务船；并集海事巡航和救助一体，具备深远海综合指挥能力。

中国交通运输部海事局局长曹德胜说，“海巡09”服役后将列编广东海事局，“将进一步加强海上交通动态管控和应急保障，保障海上运输安全畅通，提升中国海上交通治理能力和水平，维护国家海洋权益。”

该轮总长165米，型宽20.6米、型深9.5米，设计吃水6.606 米，设计排水量10700吨，可搭载多型直升机并配合其加油、救生和搜寻等作业。设计装载状态下时速不低于25节，续航力在经济航速16节下不低于10000海里（18520公里），在海上至少可以巡航执法作业90天以上；船舶能在九级海况、蒲氏12级风力条件下安全航行，在六级海况、八级风力条件下，直升机可以起降，具备夜间起降能力。该船环保性能出色，采用低硫油，减少硫化物排放，并加装脱硝系统，降低氮化物的排放。

目前中国国内正服役的最大海巡船为上海海事局的“海巡01”船，设计排水量为5418吨，世界上吨位最大的海上执法船是中国的“海警3901”船，其满载排水量达12000吨。而万吨大型海巡船的满载排水量达13000吨，正式列编后将跃升成为世界上吨位最大、装备优良的海上执法公务船。

除了大以外，“海巡09”建有海上数据中心，编队自组网、数字集群等多种通信手段，包括北斗在内多套卫星系统，具有较强的动态感知、监测预警、信息收集处理和传输、综合指挥、海事监管等能力。

该船具有智能机舱监控系统，可以实时监测主推进系统、发电机组设备的使用状态，这也是目前中国海事首艘取得智能机舱符号的公务船。船上安装了多种通信手段，实现近岸、近海、远海的全覆盖；还配备有先进的执法工作艇，通过导航控制系统、传感器系统、通信系统，实现有人操作、无人操作及遥控操作。

该船执法、应急、防污，样样精通。可履行海上巡航执法、应急协调指挥、海上防污染指挥的职责，作为船队的指挥中枢，担任编队巡航时的指挥船；具备一定的深远海人命搜寻救助能力、应急物资储备和提供的能力，实现以本船为中心的空海一体综合执法、人员物资转运等多样功能。

万吨海巡船正式列编后，广东海事局也将成为国内首个拥有两艘百米级大型海巡船的直属海事局。