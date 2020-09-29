中芯国际回应“被列黑名单”：目前未收到消息

针对公司某些产品将受到出口管制的有关报道，中芯国际昨天在其官网发布公告澄清目前并未收到此类官方消息，并重申公司也没有为任何军用终端用户生产。

根据中芯国际网站消息，该公司在一则声明中就产品将受出口管制的报道作出回应。声明说，公司注意到有媒体网络上周六（26日）问询或者转发着一份疑似由美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security）签发的文件，根据该文件内容显示，针对中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品，将受到出口管制。

声明回应说，截至本公告披露日，公司并未收到此类官方消息。声明还强调，中芯国际只为民用和商用的终端用户提供产品及服务。公司和中国军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户生产。

声明最后还说，公司将持续关注相关信息，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，并敬告投资者理性投资，注意投资风险。

另据《华尔街日报》报道，美国商务部已通知美国电脑芯片公司，在向中芯国际出口某些技术之前，必须获得许可。这封由美国商务部发出的信件中称，对中芯国际或其子公司的出口有被用于中国军事活动的风险，并指中芯国际背后的支持者包括几家中国国有实体，是中国政府推动芯片等先进技术自给计划的核心环节。

