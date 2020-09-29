75后巡航导弹专家张红文升任安徽副省长

中国安徽省人大常委会今天（29日）决定任命张红文为副省长。“75后”的张红文曾是中航科工集团副总经理，中国官媒曾评价说，张红文主持的技术成果直接推动了中国反舰巡航导弹跻身国际先进行列。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，张红文他出生于1975年，是陕西澄城人，北京航空航天大学飞行器设计专业博士研究生毕业，工学博士学位。他长期在中国航天科工集团第三研究院工作，2017年5月任院长，2019年9月任集团副总经理、党组成员。

官网简介显示，中国航天科工前身为1956年10月成立的国防部第五研究院，2017年11月更为现名，位列世界500强第322位、中国企业500强第85位。

这家中央骨干企业建立了完整的防空导弹武器系统、飞航导弹武器系统、弹道导弹武器系统、固体运载火箭及空间技术产品等技术开发与研制生产体系，武器装备整体水平国内领先，部分专业技术达到国际先进水平。

其中，张红文长期任职的第三研究院成立于1961年，是目前中国集预研、研制、生产、保障为一体，配套完备、门类齐全的飞航技术研究院。50多年来，先后为陆、海、空、火箭多个军种研制成功10余个系列40余型飞航导弹，有效支撑中国军队精确打击作战体系。

时任三院副院长张红文2014年12月当选为中国央视评选的最具影响力的十大“科技创新人物”之一。评奖词说，张红文主持中国巡航导弹的发展战略研究和重大项目研发工作，技术成果直接推动了中国反舰巡航导弹跻身国际先进行列。张红文和他的团队在巡航导弹的突防技术方面2014年又取得新突破。

记者注意到，张红文是近来第三位转任地方的“70后”央企高管。就在上周五（25日），哈尔滨电气集团有限公司副总经理谢卫江（1973年1月生）获任湖南副省长。今年7月，中国商飞副总经理程福波（1970年9月生）被任命为陕西副省长。