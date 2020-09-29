教宗取消与蓬佩奥会面 分析：或与中国课题有关

天主教教宗方济各已决定，不会与即将到访意大利的美国国务卿蓬佩奥会面。有观察家认为，这可能跟蓬佩奥要求教廷在与北京达成协议方面采取较为强硬的态度有关。

据香港《南华早报》今天（29日）报道，意大利媒体前天称，教廷告诉美国外交官，教宗与蓬佩奥会面的计划必须取消，因为这可能被视为是支持美国总统特朗普连任。

不过，澳门宗教事务评论员恩卡纳索（José Miguel Encarnação）认为，蓬佩奥早前批评梵蒂冈与北京继续进行会谈也可能是其中一个因素。

国际特赦中国课题研究员倪伟平分析，梵蒂冈可能对于外界认为梵蒂冈站在蓬佩奥的强硬对华立场保持警惕，但梵蒂冈也有可能是要尝试避免影响美国总统选举。

尽管无法与教宗会面，蓬佩奥仍有机会与梵蒂冈官员会面时提及中国。据美国国务院发布的信息，蓬佩奥预计明天在“教廷论坛会”上发表演讲，并跟圣座国务卿帕罗林（Pietro Parolin），以及与各国关系部门秘书长加拉格尔（Paul Gallagher）会面。

中国和梵蒂冈在2018年9月签署关于主教任命的临时性协议。《南华早报》的报道称，梵蒂冈正为延长临时性协议做准备。

中国外交部22日提到，中梵关于主教任命临时性协议签署近两年来，在双方共同努力下，协议得到顺利实施，中国天主教事业健康发展。外交部发言人汪文斌说：“双方将继续保持密切沟通和磋商，持续推动改善关系进程。中梵之间保持着良好沟通，中方对推进中梵关系是真诚和积极的，对双方开展交往是开放和欢迎的。”

美国国务卿蓬佩奥本月较早前提醒梵蒂冈，如果该国与中国延长关于主教任命的临时性协议，这将危害教廷的道德权威。

蓬佩奥在推特上写道，教廷两年前与中国执政当局达成协议，借此希望帮助到中国的天主教徒，但中国执政当局伤害教徒的行径却变本加厉。

蓬佩奥也在美国宗教杂志《最重要的事》（First Things）撰写的文章中指，中国的人权状况近年来严重恶化，宗教信徒受害尤深，并认为中梵协议明显未能保护天主教徒免受中国执政当局的蹂躏。