中国外交部：美是针对中国网络攻击的最大来源国

针对有报告指美国是针对中国网络攻击的最大来源国，中国外交部发言人汪文斌今天回应称，报告反映了中国在网络安全领域面临的一些挑战，中方对此前媒体关于美国大力推行网络空间“持续交手”战略、降低授权门槛肆意对他国关键信息基础设施发动攻击的报道表示担忧，并强调中国将采取必要措施，增进自身网络安全。

根据央视新闻报道，有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上提问，中国国家互联网应急中心日前发布的今年上半年中国互联网网络安全监测数据分析报告显示，中国遭受来自境外的网络攻击持续增加，美国是针对中国网络攻击的最大来源国，中方对此作何评论。

汪文斌表示，已经注意到这份报告。报告内容反映了中国在网络安全领域面临的一些突出挑战。

汪文斌指出，中国仍是网络攻击的主要受害者之一，在疫情期间遭受的网络攻击有增无减。美国是针对中国网络攻击的最大来源国。从境外计算机恶意程序捕获次数、境外恶意程序控制服务器数量、境外拒绝服务攻击（DDoS）次数、向中国境内网站植入后门等多项指标看，美国均高居首位。

汪文斌说，针对中国关键信息基础设施的网络侦察值得关注。报告显示，中国工业控制系统的网络资产持续遭受来自境外的扫描嗅探，日均超过两万次，目标涉及境内能源、制造、通信等重点行业的联网工业控制设备和系统。与其他类型网络攻击相比，上述网络侦察行动更可能具有较强的政府背景。在此情况下，中方更有理由对此前美国媒体关于美国大力推行网络空间“持续交手”战略、降低授权门槛肆意对他国关键信息基础设施发动攻击的报道表示担忧。

汪文斌强调，网络攻击是各国面临的共同挑战，中国一贯主张各国在相互尊重、平等互利的基础上加强对话合作，共同应对这一挑战。我们也呼吁各国在网络空间采取负责任的行为。同时，中国将采取必要措施，增进自身网络安全，特别是保护关键信息基础设施免受威胁和破坏。