林毅夫：国内循环为主体并非应对中美摩擦的短期措施

中国经济学家林毅夫认为，中国提出以国内循环为主体，并不是一个短期的应对冠病疫情或中美摩擦的措施，它背后反映的是经济规律。

据香港《文汇报》报道，担任中国国务院参事、北京大学国家发展研究院名誉院长的林毅夫今天（29日）在国新办吹风会上说，随着收入水平提高，中国14亿人口和经济体量会越来越大，服务业比重也越来越大，这种状况下每个国家在国内和国际循环的比重必然会发生变化。

林毅夫以美日欧为例子称，美日欧的经济必然是以国内循环为主体，美国92.4%在国内循环，日本86.6%在国内循环。

对于内循环会否带来中国政府开支方式的变化的问题，林毅夫说，中国在这一点原来就跟外国不同。比如中国政府投入大量资金用于基础设施的改善，在经济下滑的时候，政府做基础设施是最好的选择，因为它短期能够增加投资需求，创造就业，稳定经济，还能消除经济发展瓶颈。

林毅夫认为，中国政府花钱的方式，大的趋势不会改变，并说国内大循环为主并不改变中国对外开放格局。

国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源也在吹风会上说，促进内循环核心问题是让老百姓有钱，这就需要把蛋糕做大。这不是一朝一夕之功，最重要的还是要靠改革。

姚景源强调，改革应集中在阻碍市场要素自由流动的方面，提高市场配置资源效率。

他也认为，对中国经济来说，不要把国内大循环看成是从国际到国内的简单转变，它将会是一场深刻的变革。