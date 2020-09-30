习近平与阮富仲通电话：中越疫情防控成果体现制度优势

中共中央总书记、国家主席习近平昨天（29日）同越共中央总书记、国家主席阮富仲通电话时指出，中越两党两国携手取得疫情防控重大成果，这体现出共产党领导和社会主义制度的独特优势。

据中国外交部官网消息，习近平同阮富仲当天通话并就两国关系及疫情防控等问题进行探讨。

习近平说，在抗击新冠肺炎疫情过程中，中越两党两国相互支持、共克时艰，携手取得疫情防控的重大成果，用实际行动诠释了“同志加兄弟”的深厚情谊，充分体现了共产党领导和社会主义制度的独特优势。

习近平表示，中方重视同越方探讨疫苗生产等合作，愿在疫苗研发完成并投入使用后，优先向发展中国家提供。中国坚决反对个别国家借疫情搞政治化、污名化、标签化的图谋，愿同各国一道推动构建人类卫生健康共同体。

他还强调，今年是中越建交70周年，两党两国关系迈上新的历史起点。面对世界百年未有之大变局加速演进，中越双方更应坚持共产党领导和社会主义制度，坚持两党高层政治引领和理论经验交流，深化对社会主义事业规律性认识；坚持推进后疫情时代双边务实合作，不断发掘合作潜能，推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作；坚持弘扬两国传统友谊，夯实民间友好根基，培养两国青年永做中越世代友好的传承者和接班人；坚持捍卫多边主义和维护国际公平正义，通过友好协商解决矛盾和分歧，维护世界和地区和平发展良好势头。

阮富仲表示，越方高度珍视并坚定维护同中国的友好合作关系，感谢中方在越南解放和发展各阶段向越方提供的宝贵支持和帮助。

阮富仲说，越方希望同中方继续加强两党两国政治互信，发挥好两党对两国关系的政治引领作用，坚持正确舆论导向，推动经贸合作取得新进展，支持深化地方层面交流合作，并在多边框架下加强协调配合，共同维护和平稳定的发展环境，妥善处理解决存在的问题，推动两党两国关系取得新的历史性发展。