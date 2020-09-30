解放军运8反潜机再进台西南空域 台军防空导弹追监

台湾空军司令部昨晚（29日）发布中国大陆军机动态称，两架解放军运8反潜机当天进入台湾西南空域防空识别区。台空军进行空中巡逻及紧急起飞等兵力应对、广播驱离，以及防空导弹追监。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部表示，解放军侵犯台湾主权的挑衅行为，已严重破坏台海及区域和平与稳定现状，表达严正谴责，并呼吁大陆当局自制，悬崖勒马，不要成为麻烦制造者，应共维台海与印太区域和平安全。

中国大陆军机近日频繁进入台湾空域，使台海局势持续紧张。据台湾媒体报道，大陆军机近期已连续十多天进入台湾西南空域防空识别区。

台湾军方近期公布的资料显示，16日至24日共有46架次解放军飞机进入台湾空域，依序为9月16日，运8反潜机两架次；18日两架轰6、八架歼16、四架歼11与四架歼10；19日有12架歼16、两架歼10、两架歼11、两架轰6，以及一架运8反潜机；21日运8反潜机两架次；22日运8反潜机两架次；23日运8反潜机两架次；24日运8反潜机一架次。

对于近期解放军在台海附近的实战化演练，中国大陆国防部新闻发言人任国强9月18日表示，这是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。

国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非在24日再次强调，解放军在台海地区组织实兵演练，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。台民进党当局不断挑动两岸对立对抗，进行“谋独”挑衅，这一图谋注定不会得逞。如果“台独”分裂势力胆敢以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去，大陆将不惜一切代价予以挫败。



