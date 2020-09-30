美光仍未取得许可向华为出售产品 未来两季营收承压

美光科技（Micron）高管周二（29日）表示，尚未获得将其记忆体芯片出售给中国通讯巨头华为所需的新许可证，这将造成未来两季营收减少。

据路透社报道，美光表示，先前曾获得美国政府的许可，可以从美国以外的工厂将其手机和服务器芯片出售给华为。但9月开始生效的新一轮禁令，禁止向华为出售任何使用美国设备或软件生产的芯片。

自去年以来，华为一直是美国限制芯片销售的目标。美光是全球最大动态随机存取记忆体（DRAM）芯片制造商之一。

在9月3日止的第四财季，美光60.6亿美元（下同，82.94亿新元）的营收中，华为贡献了约6亿美元，略低于10%。

美光执行长Sanjay Mehrotra在与投资者举行的电话会议上表示，该公司无法将这些芯片转移给其他客户，因为9月14日停止向华为发货前只有一个月的通知时间。

Mehrotra表示，华为禁令将不利其第一财季，对第二财季的影响程度将较小。

美光第四财季营收跳增逾24%，至60.6亿美元，优于路孚特IBES分析师平均预计的58.9亿美元。

该公司预测第一财季营收将为52亿美元，上下波动约2亿美元；分析师平均预计为53.1亿美元。

第四财季可归属公司的净利增长至9.88亿美元，或每股0.87美元，上年同期为5.61亿美元，或每股0.49美元。

扣除项目后，美光每股盈余为1.08美元，好于分析师预计的0.99美元。

