中国发布马产业发展规划 探索推广赛马运动

中国农业农村部、国家体育总局昨天（29日）发布《全国马产业发展规划（2020—2025年）》，提出探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。

据《北京青年报》报道，《规划》提出，总体目标是，到2025年中国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提升，形成相对完备的现代化育种、高效养殖、诊疗保健、疫病防控、调教训练、性能测定、竞赛表演、健身休闲、文化旅游、产品加工和产业服务体系。

其中，赛事水平明显提高。建成一批高标准的马匹初级调教和赛事训练基地，举办国家级国际级赛事达到150项，打造一批优势产区和主要马种的自主品牌赛事和活动。

规划还特别提及了探索推广赛马运动。中国将研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。通过提升赛马赛事公信力，优化赛事听证制度，推行职业从业人员准入考核制度，注重职业道德和行为规范。

《规划》特别提到完善马匹药品及违禁物品管控制度，逐步建立与国际接轨的马匹福利制度，发布中国赛马运动公信力年度报告。按照“小步、分步、稳步”和“先试点、后推广”的原则，依照即开型体育彩票和大型体育赛事竞猜型彩票发展规律及监管要求，推进速度赛马赛事试点工作。

《中国证券报》引述业内人士说法称，中国赛马产业将驶入快车道。